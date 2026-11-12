Kutxa Fundazioa y Musikari organizan tres jornadas formativas para ayudar a artistas a financiar sus proyectos

SAN SEBASTIÁN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kutxa Fundazioa y Musikari organizan la tercera edición del Ciclo de Capacitación de Artistas, con tres jornadas de formación para ayudar a los artistas a financiar y comunicar sus proyectos de la mano de Myriam Miranda y Nerea Kortabitarte.

Las sesiones se celebrarán los días 18, 28 y 30 de noviembre en Donostia, Irun y Errenteria, respectivamente, y las inscripciones ya están abiertas, según han indicado en un comunicado.

Kutxa Fundazioa y Musikari han afirmado que la gestora cultural Myriam Miranda será la encargada de abordar la financiación de proyectos artísticos y culturales.

"Su intervención permitirá conocer distintas alternativas y herramientas para obtener recursos económicos, así como reflexionar sobre las posibilidades de financiación disponibles para quienes trabajan en el sector", han asegurado.

Por su parte, Nerea Kortabitarte, periodista y directora de Factoría de Comunicación Cultural, impartirá una sesión centrada en la comunicación y el marketing para proyectos culturales.

Las sesiones tendrán un enfoque práctico y ofrecerán un espacio para compartir experiencias, plantear dudas y adquirir conocimientos que las personas participantes puedan aplicar a sus propios proyectos.

Con esta iniciativa, Musikari y Kutxa Fundazioa siguen "apostando por la capacitación de los profesionales de la cultura y la música, prestando atención a competencias que resultan necesarias para impulsar sus iniciativas más allá de la propia actividad creativa".