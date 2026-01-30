Kutxabank concluye el 14 de febrero la fusión con Cajasur con su integración tecnológica

Oficina de Kutxabank - KUTXABANK

BILBAO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Kutxabank concluirá el 14 de febrero la fusión con Cajasur con la finalización de su integración tecnológica, de forma que, en dos semanas, los clientes del banco andaluz quedarán totalmente integrados en el grupo financiero vasco.

En un comunicado, el banco vasco ha destacado que, "inmerso en una etapa de crecimiento y diversificación" impulsado por su plan estratégico Benetan 2025-2027, la integración dotará al Grupo de "mayor capacidad de respuesta con sus clientes", por la interoperabilidad en una red ampliada, su apuesta por la experiencia de cliente y la personalización y una mayor capacidad de inversión crediticia para familias y empresas".

Una vez concluida la fusión, los clientes de Cajasur se integran en la plataforma tecnológica global, en la que Kutxabank ha previsto, entre 2025 y 2027, inversiones de más de 620 millones de euros, orientadas al servicio del cliente y el negocio.

La fase que ahora se aborda se realiza tras completar el 1 de octubre del año pasado, tres meses antes de lo previsto, la fusión societaria.

Con la integración operativa y tecnológica, los clientes accederán a más puntos de atención y servicio en una red ampliada: la red de oficinas para los clientes de Cajasur se triplica y la de cajeros se multiplica más de 4 veces; mientras que para los de Kutxabank, el incremento de la red de oficinas y cajeros es de un 30% y de un 20%, respectivamente.

La total interoperabilidad en el Grupo permitirá que un cliente del banco sea atendido en cualquier oficina del grupo y desde un único canal digital para realizar consultas, gestiones y operaciones, contratar productos, etc.

Asimismo, todos los clientes del grupo operarán con las mismas funcionalidades en cualquiera de los cajeros de la red desplegada por la geografía nacional para sacar dinero, consultar saldos, realizar transferencias, etc.; y podrán realizar transferencias sin coste entre los clientes del Grupo.

Con la integración, los clientes del grupo operarán por los mismos canales de la banca móvil y digital: la app Kutxabank y su web www.kutxabank.es.

CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN

Tras este proceso de fusión, Kutxabank aborda una etapa orientada al crecimiento en clientes, con una gama de productos ampliada y el foco en la mejora de su experiencia y la personalización, bajo un modelo omnicanal avanzando, que prioriza la elección del cliente en su operativa diaria, combinando la creciente digitalización con la atención de un gestor o gestora en la oficina.

Tal y como han explicado, se trata de una etapa de diversificación en la que ha apostado con determinación por la ampliación y personalización de soluciones de financiación y el crecimiento en la inversión crediticia a particulares, familias, empresas -grandes compañías y pymes, micropymes y autónomos- e instituciones, la gestión patrimonial (banca Personal, Premium y Privada) y la inversión alternativa.

"REFERENTE" EN EL SECTOR

Kutxabank es reconocida en el sector y las agencias de calificación por la combinación de su solidez financiera, la calidad de sus activos, la estabilidad de sus resultados y una posición de capital destacada en el sector financiero español y europeo.

Asimismo, ponen en valor un modelo basado en la prudencia, la diversificación y la fortaleza, que refuerza la posición del banco en su estrategia de crecimiento en un entorno operativo favorable.

Kutxabank es la entidad más solvente del sistema financiero español y entre las primeras de Europa, según el último Stress Test 2025 europeo, realizado por el Banco Central Europeo (BCE), en cooperación con la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS).

Igualmente, es señalada anualmente entre las compañías con mejor desempeño en materia de sostenibilidad del mundo, según Morningstar Sustainalytics ESG Risk Ratings 2025.