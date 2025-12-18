Kutxabank distribuye un nuevo dividendo de 110,7 millones de euros a sus fundaciones BBK, Kutxa y Vital

BILBAO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta General de Accionistas de Kutxabank ha acordado la distribución de un dividendo a cuenta a sus fundaciones accionistas (BBK, Kutxa y Vital) de 110,7 millones de euros, con cargo al resultado obtenido en el tercer trimestre de 2025.

De esta forma, el dividendo a cuenta, con cargo al resultado alcanzado en los nueve primeros meses del año, se eleva a 276,9 millones de euros, después de abonar 166,2 millones de euros con cargo a los resultados del primer semestre.

Según ha informado Kutxabank, reafirma así su compromiso de destinar el 60% del resultado neto de 2025 al pago de dividendos, con el que contribuye a impulsar proyectos que fomentan el desarrollo social y económico de sus fundaciones accionistas. El resto se dedica a reforzar el crecimiento sostenible del grupo financiero, "garantizando su solidez y competitividad a medio y largo plazo".

RENOVACIÓN DE CONSEJERO

La Junta General de Accionistas de Kutxabank ha aprobado también la renovación de Jorge Sánchez Moreno, consejero dominical y vicepresidente segundo del Consejo de Administración, por un período de cuatro años. Jorge Sánchez es socio de Vasset Abogados y Asesores Tributarios desde 2010 y tesorero del Ilustre Colegio de Abogados de Álava.

El Consejo de Administración de Kutxabank está conformado por dos consejeros ejecutivos (el presidente y el consejero delegado), ocho independientes y seis dominicales, en representación de sus fundaciones accionistas. Desde junio, el órgano de Gobierno del grupo financiero está integrado en un 50% por consejeros independientes --ocho de un total de 16-- y casi el 40% (un 37,5%) está representado por mujeres.