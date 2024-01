LAB denuncia la falta de uniformes, mantas y sábanas en Basurto y pide que se rescinda el contrato a la empresa

BILBAO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

LAB ha denunciado la falta de uniformes para el personal, así como de mantas y sábanas en las camas de las personas ingresadas en el Hospital de Basurto, y ha exigido al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), que rescinda el contrato a la empresa adjudicataria del servicio de lavandería.

En un comunicado, el sindicato ha criticado "la situación que se vive desde hace tiempo" en el Hospital de Basurto, "por la escasez de diversos materiales de lencería". En concreto, ha asegurado que existe "una preocupante escasez" de uniformes y de tallas para la plantilla en todas las categorías y, por otro lado, "falta de sábanas y mantas para las camas de las personas ingresadas".

LAB ha recordado que el servicio de lavandería, encargado del reparto, recogida y limpieza, está privatizado en la OSI Bilbao-

Basurto y adjudicado a la empresa Ilunion.

"La falta de uniformes acarrea problemas a los trabajadores del hospital que, a falta de prendas del color de su categoría, se ven obligadas a combinar colores de otras categorías y tallas inadecuadas", ha manifestado.

La central sindical ha explicado que, como consecuencia, "no se puede identificar de qué categoría es cada persona" y el personal "debe trabajar en situación de incomodidad al verse obligado a llevar prendas de tallas que no son la suya".

Por otra parte, ha advertido de que la falta de sábanas, ropa de cama y mantas "supone un estrés añadido a la carga de trabajo del

personal auxiliar que realiza las funciones de hacer las camas de los y las pacientes, al tener que acudir a otros servicios a buscar esas prendas". Además, ha destacado que esta situación "repercute directamente en el bienestar de las personas ingresadas".

LAB ha recordado que ha denunciado esta situación "en múltiples ocasiones" ante "distintas instancias de la OSI", que les han contestado que "el servicio está adjudicado a una empresa privada y que ya se ha instado a la empresa adjudicataria Ilunion a que solucione estos problemas cuanto antes".

Respecto a los uniformes, "como parte de la solución se ha puesto las esperanzas en un nuevo sistema de dispensación de uniformes, un

carrusel con sistema automático mediante chips, que ya está en fase de prueba y se está poniendo en marcha estos días".

Para LAB, "no es suficiente lo que se está haciendo" y ha mostrado su convicción de que "a la espera de las supuestas mejoras que traerá el sistema de carrusel", el sistema no es "la panacea y la respuesta a todos los problemas".

Además, ha apuntado que "el sistema de ropa de cama y mantas para los y las pacientes queda fuera de esa medida" y "no es suficiente con los parches que se están poniendo para intentar solucionar los problemas generados por el mal funcionamiento de Ilunion". "La conclusión es clara. El problema principal es la privatización de un servicio esencial para el buen funcionamiento de nuestra OSI", ha censurado .

El sindicato ha advertido de que "una vez más", se constata que "la privatización de servicios públicos, lejos de traer beneficios, sólo acarrea problemas, pérdida de calidad y en la mayoría de casos incluso, mayor gasto".

"No entendemos cómo es posible que una empresa subcontratada que no cumple con lo estipulado siga recibiendo dinero público. No vale con quejas. La solución pasa por rescindir el contrato por incumplimiento y la puesta en marcha de un proceso de publificación para que el servicio de lencería vuelva a ser público en la OSI Bilbao- Basurto", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que el pliego de condiciones que rige la adjudicación de este servicio afirma que "el levantamiento de cinco actas negativas, será considerado incumplimiento de una obligación y podría ser causa de rescisión del contrato a instancia de la OSI Bilbao-Basurto, con un plazo máximo de 30 días para la finalización del servicio, sin que este hecho acarree ningún tipo de compensación económica".

"Por lo tanto, ya que este problema viene de lejos, no entendemos por qué razón no se ha rescindido el contrato a Ilunion, una empresa con la que ya ha habido problemas en otras OSI de Bizkaia como

Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y Santa Marina", ha añadido.

"TAN MALA CALIDAD"

A su juicio, "no es de recibo" que una empresa "perteneciente al Grupo Social ONCE, que recibe multitud de subvenciones públicas, que acarrea muchas denuncias sindicales por las condiciones laborales impuestas a su plantilla" y que en la OSI Bilbao-Basurto "se embolsa un presupuesto de más 12 millones de euros en cinco años, ofrezca un servicio de tan mala calidad y la falta de uniformes y ropa de cama y mantas sea el pan nuestro de cada día en el hospital".

LAB ha apuntado que la dirección de Osakidetza "sigue apostando por la privatización de la sanidad pública, no cumpliendo incluso con lo acordado" porque "hace años que se debería contar con un servicio de lavandería público en Bizkaia que atendiera la demanda de todos los centros de Oskaidetza del territorio", tal y como "se acordó en el Acuerdo de Condiciones Laborales de 2007, 2008 y 2009, actualmente en vigor y que no ha sido renovado desde entonces".

Por ello, ha exigido a la Dirección de la OSI Bilbao-Basurto y de Osakidetza "que se cumpla con el pliego de condiciones y se rescinda el contrato con Ilunion en la OSI Bilbao-Basurto, ante el constante incumplimiento de las condiciones pactadas por parte de esta empresa", y además "ae ponga en marcha un proceso de publificación del servicio de lavandería".

También ha reclamado que "se cumpla lo acordado en Mesa Sectorial y se ponga en marcha "una lavandería pública para Bizkaia, que

atienda la demanda de todos los centros de Osakidetza en el herrialde".