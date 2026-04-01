LAB impugnará judicialmente el ERE de Tubos Reunidos por "falta de causa, transparencia y negociación real"

Archivo - Movilización de los trabajadores de Tubos Reunidos - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

LAB impugnará judicialmente el ERE de Tubos Reunidos por "falta de causa" así como de "transparencia" en el proceso y por la ausencia de "una negociación real". Además, ha denunciado "el cinismo" de las instituciones en el conflicto y les pide "que abandonen una posición "alineada con los intereses de la empresa".

En un comunicado, el sindicato ha denunciado "públicamente" la "deriva" que "está tomando el conflicto en Tubos Reunidos", ya que mientras la empresa "continúa adelante con su plan de destrucción de empleo, cierre de la acería y externalización de la logística", las instituciones "no solo no están actuando, sino que además están reforzando el relato de la dirección".

LAB ha afirmado que, en los últimos días, ha asistido a "declaraciones y movimientos profundamente preocupantes", ya que "por un lado, el Gobierno Vasco plantea la posibilidad de perdonar deuda pública a la empresa" y, por otro, "se pide a los sindicatos que renuncien a su derecho legítimo a acudir a los tribunales".

Para LAB, esta situación es "inaceptable" porque mientras la empresa "ejecuta un ERE, mantiene decisiones estructurales de enorme impacto y continúa con despidos, incluidos eventuales sin ninguna voluntariedad", las instituciones "hablan de diálogo". "¿Qué diálogo?, ¿el que plantea la empresa?, ¿el que se basa en aceptar su plan sin cuestionarlo? La realidad es otra", ha dicho.

Según ha indicado, hace dos semanas, LAB, junto con otros sindicatos, solicitó reuniones al Departamento de Industria, al Departamento de Empleo y a la Diputación Foral de Álava y solo el Departamento de Trabajo "ha accedido a reunirse, tras varios días de espera, mientras que el resto de instituciones siguen sin dar respuesta".

Ha lamentado que, al mismo tiempo, se acuse a las centrales sindicales de "falta de diálogo e incluso de impedir la participación de la plantilla". En su opinión, la participación "no puede convertirse en una herramienta para desactivar el conflicto mientras no haya cambiado nada de fondo".

Según ha indicado "la empresa mantiene intacto su planteamiento: no ha retirado medidas, no ha abierto una negociación real y sigue adelante con los despidos".

Por ello, cree que "plantear determinados debates sin abordar lo esencial solo genera confusión y favorece a quien quiere imponer su plan".

"AÚN MÁS GRAVE"

Además, ha añadido que "resulta aún más grave que se ignore deliberadamente la existencia de una propuesta de la parte social, que pone el diálogo en el centro, pero un diálogo real: con transparencia, sin chantajes y con alternativas sobre la mesa".

"Sin embargo, ninguna institución ha mostrado el más mínimo interés en analizarla o impulsarla. Ese es el verdadero problema", ha manifestado.

Por ello, ha anunciado que procederá a la impugnación judicial del ERE al considerar que "no existen causas que justifiquen las medidas planteadas", porque el proceso "ha estado marcado por la falta de transparencia" y porque "no se puede permitir que decisiones de esta magnitud se impongan sin una negociación real".

Por último, LAB ha exigido a las instituciones "que dejen de mirar hacia otro lado y abandonen una posición que, en la práctica, está alineada con los intereses de la empresa". "Les pedimos el mismo nivel de exigencia que están mostrando hacia la parte social, pero dirigido a quien realmente tiene capacidad de decisión: la dirección de Tubos Reunidos", ha concluido.