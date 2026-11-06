Lanza una mesa de cristal a agentes de la Policía Local de Vitoria que le iban a detener por robar una bici

VITORIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 33 años de edad, fue detenido este pasado jueves en Vitoria-Gasteiz tras lanzar una mesa con una plancha de cristal a los agentes de la Policía Local que le iban a detener por robar una bicicleta, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La detención del varón, acusado de atentar contra agentes de la autoridad, se produjo sobre las 9.30 horas. Los policía intervinieron en el interior de una lonja de la calle Bruno Villarreal, con motivo de una bicicleta presuntamente sustraída.

Durante la actuación policial, el hombre arremetió varias veces contra los uniformados e incluso les lanzó una mesa con una plancha de cristal.