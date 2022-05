El largometraje coreano 'Midnight' de Oh-Seung Kwon, premio a la mejor película del Fant

BILBAO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El largometraje coreano 'Midnight', dirigido por Oh-Seung Kwon, ha obtenido el premio a la mejor película de la 28ª edición del Festival de Cine Fantástico - Fant, "por su atmósfera inquietante que atrapa, la brillante utilización del plano sonoro jugando con la sordera de la protagonista, una dirección e interpretación exquisitas y por transmitir la inmensa soledad en la que vivimos", según ha valorado el jurado.

El festival bilbaíno ha dado a conocer este viernes el palmarés de esta 28ª edición en una rueda de prensa con la presencia del director del Festival, Justo Ezenarro, la coordinadora del Fant, Leire Artigue, y los miembros del jurado de la Sección Oficial Ana Murugarren y Borja Santaolalla.

Además del premio a 'Midnight', el Fant ha otorgado al film 'The Spine of Night', de Philip Gelatt y Morgan Galen King, una mención especial "por su elaborado uso de la rotoscopia y su comprensión del género espada y brujería al tiempo que desarrolla una fantasía con tintes de greenpunk".

En el caso de los cortometrajes, el galardón al mejor cortometraje de la Sección Oficial ha sido para 'In The Soil', del danés Casper Kjeldsen, "por la perfecta conjunción de todos los elenentos que componen el corto, primando su desasosegante atmósfera y su delicada e íntima puesta en escena".

'Hikikomori', de Borja Crespo, ha sido elegido como mejor cortometraje vasco en reconocimiento a su "acertada mezcla de cultura urbana, costumbrismo y actualidad" y su desarrollo de personajes.

Por su parte, la Asociación de Guionistas Vascos - Euskal Gidoigileak ha otorgado el premio al mejor guion de largometraje de la Sección Oficial a 'Let the Wrong One In', de Conor McMahon, por "la forma fresca y original en la que utiliza el vampirismo como metáfora, que no se queda en lo meramente conceptual para explotar su lado humano y emocional sin renunciar a la ligereza y el divertimento más festivalero".

El premio a la dirección más innovadora Cineclub FAS ha sido para 'Más allá de los dos minutos infinitos', del japonés Junta Yamaguchi, por "su narrativa que, a través de un plano secuencia y pantallas que, creando un 'Efecto Droste', muestran escenas dentro de otras escenas, articula una historia en la que se mezcla pasado, presente y futuro de una manera tan original como eficaz".

El galardón honorífico a la mejor interpretación en los cortometrajes vascos, que concede la Unión de Actores Vascos, ha sido para Aiora Sedano, por su interpretación en 'El Cometa' dirigido por Aitor Elorriaga Torre.

El premio del público al mejor largometraje ha sido para 'The Advent Calendar', de Patrick Ridremont, mientra que el premio del público al mejor cortometraje ha recaído en 'Night Breakers', de Gabriel Campoy y Guillem Lafoz.

El jurado de la Sección Panorama Fantásitico ha otorgado el premio al mejor largometraje de esta sección al film 'Jacinto', de Javier Camino Miguélez, "por el acertado acercamiento del género de terror al realismo rural, con ciertas dosis de sentido del humor y sin dejar de mostrar cariño por sus personajes".

En esta sección, el premio al mejor cortometraje ha recaído en 'Un minuto', de Miguel Alcalde, en reconocimiento a "su frescura y originalidad y la capacidad de generar tensión con muy pocos elementos y una medida duración".

Durante presentación del palmarés, los miembros del jurado han valorado el nivel de los trabajos que, en palabras de Ana Mugarren, ha hecho "muy difícil" elegir a los premiados. Según ha indicado, "el nivel ha estado muy bien" y, en concreto, en el caso de los cortos vascos, ha sido "altísimo" de media.

El palmarés principal se proyectará este sábado en la Sala BBK, a las seis de la tarde en el caso la Sección de Panorama Fantástico y a las ocho de la tarde para los títulos premiados en la Sección Oficial, según ha explicado Ezenarro.