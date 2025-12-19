El Lehendakari insta a la responsabilidad después de que se haya "elevado el tono y la crispación" en el Parlamento

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, interviene durante un pleno en el Parlamento vasco, a 18 de septiembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz - Carlos González - Archivo

BILBAO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha instado a la responsabilidad y ejemplaridad de los representantes políticos después de que este pasado jueves se "elevara el tono y la crispación" en el Parlamento Vasco entre el PP y EH Bildu. "Lo que vimos ayer fue absolutamentre irresponsable", ha destacado.

La formación soberanista acusó en la Cámara al PP de ser "portadores de tiempos oscuros", a lo que el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, aseguró que tarde o temprano EH será "exterminada" de la política vasca.

En declaraciones previas al pleno control de la Cámara de Euskadi, Pradales ha afirmado que asistió ayer al debate parlamentario con "tristeza" por lo que tuvo que escuchar y se dijo allí. También ha admitido que está "preocupado por cómo se elevó el tono, la crispación y las palabras tan gruesas que se dijeron por parte de representantes, tanto del Partido Popular como de EH Bildu".

PACTO POR LA EJEMPLARIDAD

"Me vino a la cabeza la necesidad de ese pacto por la ejemplaridad que yo en agosto del año 2024 puse encima de la mesa. Tenemos una responsabilidad los representantes públicos y políticos desde el punto de vista de ser ejemplares y no crispar ni tensionar el debate político en Euskadi y tampoco en este Parlamento", ha añadido.

En este sentido, ha realizado un llamamiento "a volver a ese documento y a comprometerse con lo que ese decálogo decía". "Creo que lo que nos toca es ser responsables y no alimentar ni la crispación ni la tensión en este Parlamento ni en la política vasca. Preservemos aquello que nos hace diferentes", ha afirmado.

El Lehendakari ha manifestado que esto es lo que "debe interpelar a todos los representantes públicos en Euskadi". "Y lo que vimos ayer, lo que escuchamos ayer, creo que es absolutamente irresponsable", ha remarcado.