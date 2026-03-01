El Lehendakari se reunirá con el primer ministro de Bélgica durante su tercer viaje a Bruselas la próxima semana

El lehendakari, Imanol Pradales, en Bruselas. - IREKIA

BILBAO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales realizará la próxima semana su tercer viaje a Bruselas, en el marco del cual se reunirá con el primer ministro de Bélgica, Bart De Weber, en un encuentro que busca "reforzar la alianza entre ambos países y la colaboración en materias como la defensa de las lenguas cooficiales en Europa o reivindicar el papel de las regiones y naciones sin Estado con competencias legislativas para influir directamente en el Consejo Europeo", según ha informado el Gobierno Vasco.

El presidente vasco se trasladará a Bruselas el martes y miércoles, días 3 y 4 de marzo, con una agenda marcada por "el refuerzo del protagonismo político de Euskadi en el corazón de la Unión Europea". Se trata del tercer viaje de la legislatura a la capital belga tras los realizados en noviembre de 2024 y enero de 2025.

Todos ellos, han precisado desde el Ejecutivo, "responden a un mismo objetivo: que Euskadi esté presente en las mesas donde se toman las decisiones que le afectan y gane, de esta manera, influencia para poder defender, también en Europa, los intereses y derechos de la sociedad vasca".

Este nuevo viaje se produce en "un momento crucial de redefinición de las políticas comunitarias", en el que el Lehendakari buscará, a través de distintos eventos de una "intensa" agenda de trabajo, "asegurar que la voz y las capacidades industriales vascas tengan un impacto directo en las decisiones del Consejo Europeo y la Comisión Europea".

En concreto, en la jornada del miércoles 4, Imanol Pradales participará en la 'Power Regions of Europe - Round Table Summit 2026', una cumbre de alto nivel en la que las regiones con mayor capacidad económica y tecnológica de Europa fijarán "su posición común ante la Política de Cohesión post-2028", ha explicado Lehendakaritza. En este foro, defenderá un modelo de fondos europeos que premie la innovación y la competitividad regional.

Previamente, el Lehendakari intervendrá en un diálogo organizado por el European Policy Centre (EPC), donde expondrá la visión vasca sobre cómo la industria europea "debe adaptarse a la nueva era de seguridad y geopolítica sin perder competitividad".

REUNIÓN CON DE WEVER

La agenda política del presidente vasco tendrá su "punto clave" en la reunión con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, en su residencia oficial, en el que será el segundo encuentro entre ambos fruto de la reunión mantenida en Davos.

Entonces, Pradales y De Wever compartieron visiones sobre la situación internacional y exploraron vías de colaboración entre regiones y naciones sin Estado europeas con un fuerte perfil industrial, innovador y abierto al mundo.

Según han avanzado desde Lehendakaritza, en el encuentro bilateral previsto para el miércoles, el lehendakari "elevará al primer ministro belga cuestiones fundamentales para la agenda exterior del Gobierno Vasco como son la necesidad de impulsar el reconocimiento y uso de la lengua vasca en las instituciones de la Unión Europea y reivindicar el papel de las regiones y naciones sin Estado con competencias legislativas para influir directamente en el Consejo Europeo (EUCO), entre otras".

Durante la agenda de trabajo que tendrá el lehendakari en Bruselas todavía sin cerrar, también se prevén encuentros con la diáspora vasca.