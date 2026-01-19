El Lehendakari se solidariza con las víctimas de "la tragedia" de Adamuz: "Estamos con vosotros"

Archivo - El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado su solidaridad por "la tragedia" de Adamuz, en Córdoba, en la que 39 personas han fallecido en en el accidente de dos trenes de alta velocidad, y ha asegurado que "el pueblo vasco" está con las víctimas.

El descarrilamiento, este pasado domingo, de un tren Iryo y otro Alvia, a la altura del municipio cordobés de Adamuz, ha elevado la cifra de fallecidos a 39 y a 152 la de heridos, 24 de ellos muy graves.

A primera hora de este lunes, a través de la red social 'X', el Lehendakari ha asegurado que "cuando la tragedia se ceba de la manera más cruel, tan solo queda mostrar la total solidaridad del pueblo vasco". "Estamos con todas y todos vosotros", ha concluido.