Lehendakaritza aplaude el "paso inédito" dado para la creación de la Macrorregión Atlántica en la UE

Archivo - El Lehendakari, Imanol Pradales - IREKIA - Archivo

BILBAO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lehendakaritza aplaude el "paso inédito" dado por el Consejo Europeo para que el proyecto de la constitución de la Macrorregión Atlántica defendida por el Gobierno vasco pueda "ser una realidad en 2027", y abrir, de este modo, nuevas oportunidades de inversión para los intereses de Euskadi en cuestiones relacionadas con la innovación, conectividad o políticas de reindustrialización, entre otros, facilitando la alineación y optimización de fondos europeos.

Tal como ha destacado en un comunicado la Presidencia del Gobierno Vasco, el Consejo Europeo que se ha celebrado este pasado jueves ha incluido entre sus conclusiones un mandato a la Comisión para desarrollar en la Unión Europea, en cooperación con los Estados miembros, para que elabore una Estrategia Macrorregional de la Unión Europea para junio de 2027.

"Se trata de un paso inédito hasta la fecha para hacer posible la creación de la ansiada Macrorregión Atlántica, un espacio de colaboración impulsado y reconocido por el Consejo Europeo, que aspira a reforzar la defensa de los intereses y la influencia de Euskadi dentro de Europa", ha añadido.

A su juicio, "la configuración de este espacio será clave para defender los intereses vascos dentro del eje atlántico ya que su objetivo es hacer frente a los desafíos comunes a través de la búsqueda de sinergias".

"Tal es así, que la Macrorregión Atlántica aspira a ser el marco para favorecer la cooperación y las inversiones entre territorios atlánticos de manera que se pueda responder a esos desafíos comunes a través de la cooperación público-privada y con una gobernanza multinivel en la que intervengan los poderes políticos de la manera más eficiente en cada momento", ha subrayado.

Se trata, tal como ha subrayado, de "una aspiración impulsada por el Gobierno vasco desde 2020 y que el Lehendakari Imanol Pradales ha reivindicado en numerosas ocasiones porque 'Euskadi debe estar allí donde están en juego los intereses de las y los vascos, debe estar en las mesas donde se toman las decisiones que nos afectan de manera directa, estar con las personas responsables de esas decisiones y tejer complicidades y alianzas políticas'".

Este mensaje se ha reiterado también durante la reunión de Pradales con la ministra delegada para el Mar y la Pesca del Gobierno francés, Catherine Chabaud, el pasado mes de noviembre. "Euskadi no puede estar en la periferia de Europa", dijo ante la dirigente gala.

Lehendakaritza recuerda que España, Francia, Irlanda y Portugal han propuesto incluir una referencia a la creación de la Macrorregión Atlántica en las conclusiones del próximo Consejo Europeo.

En concreto, afirma que "el Consejo Europeo invita a la Comisión a que, en cooperación con los Estados miembros, elabore una estrategia macrorregional de la UE para el Atlántico para junio de 2027 teniendo en cuenta la existencia de la Estrategia Marítima Atlántica y el Plan de Acción Atlántico".

PROYECTO LIDERADO POR EUSKADI

Asimismo, recuerda que, desde 2020, Euskadi lidera desde junio de 2020 la estrategia para la aprobación de la Macrorregión Atlántica, desde la Presidencia de la Comisión Arco Atlántico, junto con la Vicepresidencia ostentada por la Región de Lisboa e Vale do Tejo.

"Este proyecto permitirá definir una estrategia común para el eje atlántico europeo -prioridades y proyectos tractores- y alinear y optimizar fondos y esfuerzos. En la Asamblea General de la Comisión del Arco Atlántico celebrada en Sevilla en 2025 se adoptó una 'hoja de ruta' para la Macrorregión Atlántica, que define proyectos emblemáticos y un modelo de gobernanza multinivel que garantice recursos a largo plazo", ha añadido.

En su opinión, "el objetivo de la Macrorregión es visibilizar y resituar a la región atlántica en la agenda europea y territorializar las políticas de la Unión Europea, mediante la participación plena de los distintos niveles de gobierno y agentes económicos y sociales del atlántico".

"Además, este proyecto de Macrorregión Atlántica favorece una nueva configuración de la fachada atlántica de la UE, incluyendo territorios atlánticos europeos de fuera de la UE, así como asociando actores transatlánticos, como Quebec", ha señalado.

En definitiva, ha defendido que la Macrorregión "ofrece un marco institucionalizado idóneo para una colaboración transnacional reforzada entre territorios atlánticos sobre la base de una estrategia compartida, permite intensificar la dimensión política de esta cooperación y actuar como una verdadera palanca de acción sobre el terreno, dando respuesta a los acontecimientos que afectan a la zona atlántica".