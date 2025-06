León de Aranoa presenta este miércoles en la Feria del Libro de Bilbao 'Leonera', donde reúne piezas literarias breves

El cineasta presenta su segunda incursión en la narrativa en la Biblioteca de Bidebarrieta del Casco Viejo

El director de cine Fernando León de Aranoa (Madrid, 1968) presenta este miércoles, en el marco de la Feria del Libro de Bilbao, 'Leonera' (Seix Barral), un recopilatorio de historias breves que supone su segunda incursión en la narrativa.

El cineasta protagoniza el acto central de la jornada, con una presentación que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca de Bidebarrieta a las 19.00 horas, en una charla conducida por el periodista Félix Linares con entrada libre previa reserva de invitación.

En declaraciones a Europa Press, con motivo de la presentación del libro en mayo en un encuentro con los medios, el autor explicó que 'Leonera' recopila relatos, microrrelato o incluso aforismos escritos a lo largo de los últimos 10 años.

Las piezas literarias reunidas en 'Leonera' transitan entre el cuento, el microrrelato, el aforismo o las entradas de un diario, en las que tal y como han explicado desde Seix Barral, editorial que publica el libro, León de Aranoa ofrece reflexiones en forma de "breves epifanías sobre el amor y sus contrarios, sobre el paso del tiempo, la familia, la amistad, la creatividad o la imaginación".

"Me interesa mucho el lenguaje y explorar otras maneras de lenguaje, que, en este caso, no es precisamente el lenguaje poético, aunque el resultado pueda serlo, sino un lenguaje administrativo, completamente frío. Estos son los juegos que me interesan", apunta el autor.

Asimismo, León de Aranoa considera "interesante", respecto al resultado literario es "cómo las cosas se resignifican", porque, prosigue, "el mismo cuento leído tres años después, coge esas connotaciones de toda esta guerra arancelaria que estamos viviendo, que perfectamente podría haber formado parte de ese relato", ha señalado.

Aunque cuenta con diez premios Goya, el director de 'Los lunes al sol', 'El buen patrón' o 'Un día perfecto' ha asegurado que escribir narrativa "no tiene que ver" con un proyecto cinematográfico frustrado y ha valorado positivamente la "libertad" que otorga la literatura, una forma de "razonar", de "perder el tiempo" y de "resolver algunos problemas".

"Sí te da más libertad. El cine, por un lado, tiene la cuestión de que no trabajas solo, ese es también su encanto --es un trabajo realmente colaborativo, de creación colaborativo, y eso es muy complicado-- y "necesitas que mucha gente que se dedica a disciplinas muy distintas --actores, directores de fotografía, gente de sonido, editores--, cuenten tu misma historia, la que tú quieres contar y lo hagan de una manera parecida a como tú la quieres contar".

Sin embargo, "para contar una historia, escribiendo cuentos o narrativas estás solo y ese diálogo es muy distinto, el resultado es muy distinto también", ha apostillado.

En 'Leonera', el director entremezcla ficción con relatos íntimos y personales, sobrevuela temas como la muerte, el paso del tiempo y el envejecimiento --desde un punto de vista "melancólico"-- y el amor --romántico o hacia figuras importantes como su hija o su padre--.

"Está expresado de una manera más melancólica, que a lo mejor tiene que ver con ver a hacerse mayores a las personas que queremos, en este caso a mis padres. Son distintas maneras --en un caso desde el humor, en otro caso desde el desencuentro-- de expresar cómo el tiempo va pasando. Muchos de estos cuentos están escritos en ese momento en el que uno se da cuenta de su mortalidad. Uno no es consciente de su mortalidad hasta bastante tarde, ese es mi caso", ha explicado León de Aranoa para después reconocer que el fallecimiento de su padre ha "atravesado" algunos de los relatos.

INCURSIÓN FUTURA EN NOVELA

Aunque por el momento ha publicado dos recopilatorios de cuentos --en 2013 firmaba 'Aquí yacen los dragones' (Seix Barral) con 113 piezas narrativas que abordan el romanticismo, la amistad, la muerte, el orgullo en un plano atemporal y desde un tono, a veces divertido, a veces trágico también--, el cineasta no descarta escribir una novela de más largo recorrido.

"Es un plan largamente deseado, tan largamente que tendré que hacerlo en algún momento. De hecho, tengo algún intento, algunas cosas ya empezadas pero tengo mucho respeto también", ha confesado, para añadir que, cuando dice que quiere hacerlo, "quiero decir que quiero intentarlo, me gustaría mucho intentar escribir una narración más larga, pero, para eso, siento que necesito dedicarle todo mi tiempo, y no tres meses, sino mucho más tiempo que eso", ha concluido el director, para después explicar que el cine "tira mucho" de él.