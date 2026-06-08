León Benavente y Ángel Stanich se suman al ciclo Sirimiri, que abrirá Ladilla Rusa

Archivo - El vocalista Abraham Boba (d), y el guitarrista Luís Rodriguez (i), del grupo de indie-rock León Benavente, posan para Europa Press tras una entrevista, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sirimiri, ciclo impulsado por Bilbao BBK Live y BBK, suma los conciertos de León Benavente en septiembre y Ángel Stanich en octubre a su programación en la Sala BBK, para el que previamente se había confirmado el concierto de Ladilla Rusa para el día 19 de este mes.

Según ha confirmado Last Tour, Benavente actuará el próximo 26 de septiembre y Stanich lo hará el 30 de octubre, y las entradas saldrán a la venta este martes, a partir de las 11.00 horas.

La primera cita tendrá lugar el 19 de junio de la mano de Ladilla Rusa, el dúo formado por Tania Lozano y Víctor F. Clares, que desde 2017 ha levantado uno de los proyectos más singulares y reconocibles del electropop estatal.

Tal como ha destacado la organización, lo que comenzó como una broma entre dos amistades de toda la vida acabó convirtiéndose en una propuesta con identidad propia, marcada por el humor, la ironía y una energía festiva que atraviesa canciones ya emblemáticas como Bebo (de bar en peor), Criando Malvas o Macaulay Culkin, incluidas en su debut, Estado del malestar. Ahora el grupo prepara nuevas canciones y un nuevo show con el que volverá a encontrarse con su público.

El segundo concierto será el de León Benavente el 26 de septiembre. Formado en 2012 por Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú, el proyecto nació de la confluencia de cuatro reputados músicos con amplio recorrido en la escena de España.

Desde su debut homónimo (2013), el grupo se consolidó rápidamente en festivales y salas de todo el país, construyendo un recorrido sostenido que combina una identidad sonora inconfundible con una presencia escénica intensa.

Nueva Sinfonía Sobre el Caos (2024) representa su capítulo más reciente, un disco breve pero incisivo, que combina estructuras de canción clásicas con texturas electrónicas arriesgadas en la forma, poderosas y bailables, hedonistas y, a la vez reflexivas.

El tercero en actuar en el ciclo será Ángel Stanich el 30 de octubre, que presentará Por La Hierba, un LP que llega casi cinco años después de Polvo de Battiato, su celebrado trabajo anterior inspirado en el genio de Catania. El cántabro vuelve con otro disco clave en su carrera que abruma por su honestidad, concepto, y factura musical sobresaliente.