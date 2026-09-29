Levantan una acampada en la plaza Arriaga de Bilbao para reclamar soluciones al problema de la vivienda

Acampada en la Plaza Arriaga de Bilbao para reclamar soluciones al problema de la vivienda - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de ciudadanos ha instalado, desde este pasado lunes por la noche, una acampada en la plaza Arriaga de Bilbao para denunciar el problema de la vivienda y reclamar soluciones.

Con esta protesta, Bilbao se suma a la movilizaciones que se vienen produciendo desde que la semana pasada Maricarmen, una mujer de 87 años, fue desahuciada de su vivienda, lo que ha provocado una respuesta ciudadana con iniciativas como una acampadada en la Puerta del Sol en Madrid.

En la capital vizcaína, a primera hora de la mañana de este martes estaban instaladas un total de ocho tiendas de campaña delante del teatro Arriaga, una iniciativa organizada principalmente a través de redes sociales para exigir soluciones al problema de la vivienda.

La acampada comenzó este pasado lunes, por la noche, con carteles en los que se puede leer "Stop fondos buitres" "All caseros are bastards" (todos los caseros son bastardos), "Maricarmen somos todos" o "Por la huelga revolucionaria derecho vivienda digna ya", entre otros.

Los participantes, alrededor de una decena de personas, han explicado que han organizado de manera independiente y autogestionada esta acampada y se están haciendo llamamientos a través de las redes sociales, de un grupo de Whatsapp y por el "boca a boca" para que la gente se sume a esta iniciativa. "Esperamos llenar la plaza Arriaga y estaremos hasta que podamos", han manifestado.

Según ha señalado uno de los integrantes, antes del desahucio de Maricarmen la situación ya era "insoportable" y, tras lo ocurrido, "se ha llegado a un punto" en el que el problema de la vivienda es "insostenible" y "parece que ser rentista es un derecho antes que ser una persona humana con derecho a tener una casa".

GENTE SIN CASA

Asimismo, ha explicado que los participantes de la protesta son gente sin casa y, en su caso, vive en un local sin cédula de habitabilidad "porque no hay una casa para vivir" con sus ingresos. Según ha apuntado, esto es ya "un ultimátum" para que se apruebe el 'decreto Maricarmen' con medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

Según ha señalado, no se viene a esta vida "para ser esclavos" que parece que quieren a la gente "medicada, hacinada en casas pequeñas, carísimas y en trabajos con sueldos precarios".

"La vida no es eso. La vida no es tener un jefe capitalista que te oprime y un casero especulador. La vida es mucho más extensa y mucho más poderosa. Y la gente tiene que despertar ya de una vez", ha añadido.

Otro de los participantes en la protesta ha denunciado que "lo que arrastra" el problema de la vivienda es que hay unos sueldos que "no dan para nada, que te limitan la vida". Según ha apuntado, ha estado en 12 países y nunca ha visto uno "más reventado que este" con unos precios de vivienda "imposibles".