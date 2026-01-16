Un libro recoge el recorrido de la Ikastola Andoni Umandi y el contexto de revitalización del euskera en Álava

Presentación del libro sobre la Ikastola Andoni Umandi - DFA

VITORIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un libro editado con motivo del 50º aniversario de la Ikastola Andoni Umandi recoge el nacimiento y recorrido de este centro educativo de Araia, así como el contexto de revitalización lingüística en Álava.

La Diputación Foral de Álava ha explicado, a través de un comunicado, que "hace 50 años, en tiempos de dictadura y asfixia cultural, la valentía y solidaridad de las familias, profesores y vecinos de la localidad de Araia impulsaron la apuesta por el euskera y la cultura propia".

Estas personas crearon un proyecto educativo que se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza: Andoni Umandi Ikastola. El libro presentado este viernes es un ejercicio de memoria colectiva, y recoge la creación y trayectoria de la ikastola, aunque también se enmarca en un contexto más amplio de revitalización lingüística en Álava y el conjunto del País Vasco.

El diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza, Iñaki Gurtubai, ha afirmado que la historia de la Ikastola Andoni Umandi "es la historia de un pueblo que se negó a perder su lengua y también es la historia de Álava, que ha pasado de la resistencia a la regeneración gracias al compromiso colectivo y al apoyo institucional.

La Diputación Foral de Álava ha reiterado su compromiso con la transmisión del euskera y su voluntad de trabajar conjuntamente "para avanzar hacia una sociedad plural, dinámica y comprometida". "Este libro no sólo mira al pasado: es una invitación a seguir construyendo el futuro", ha añadido Gurtubai.

Además, la celebración del aniversario tendrá su momento clave el 18 de enero en Araia, con un acto especial, con la participación de la comunidad educativa y representantes institucionales. La efeméride se cumplirá oficialmente el 20 de enero, día en el que se fundó hace medio siglo la Ikastola Andoni Umandi.

Este trabajo, editado con la colaboración de la Diputación Foral de Álava, está disponible desde hoy y se presenta como un testimonio e inspiración para que las nuevas generaciones tomen el testigo y sigan el camino iniciado hace 50 años.