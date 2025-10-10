La línea E30 que conecta Donostia con el aeropuerto supera los 14.000 viajes este verano, casi un 83% más que en 2024

La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, en una comparecencia en el aeródromo guipuzcoano junto al alcalde de Hondarribia, Igor Enparan - DFG

Registrados 14.191 viajes en la línea que une Hondarribia con la capital guipuzcoana entre el 20 de junio y el 30 de septiembre

La línea E30 de Lurraldebus, que realiza una conexión directa entre el aeropuerto de Hondarribia y el centro de San Sebastián, por segundo año consecutivo ha dado servicio desde el 20 de junio al 30 de septiembre y ha superado los 14.000 viajes este verano, casi un 83% más que en 2024.

La diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, en una comparecencia en el aeródromo guipuzcoano junto al alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, ha señalado que esta línea "se consolida como un servicio clave para la movilidad en Gipuzkoa, confirmando su papel como alternativa cómoda, sostenible y eficaz para desplazarse sin necesidad de vehículo privado".

Según ha detallado, entre el 20 de junio y el 30 de septiembre se registraron 14.191 viajes, frente a los 7.776 del mismo periodo de 2024 (82,5% más). Más de la mitad de los trayectos (57,6%) se realizaron en dirección San Sebastián, "lo que demuestra la importancia de esta conexión para las personas que se desplazan por trabajo, estudios o turismo entre la capital y las instalaciones del aeropuerto", ha apuntado.

"La E30 es un ejemplo de cómo el transporte público puede facilitar la vida diaria y reducir la dependencia del coche. Nuestro compromiso es seguir mejorando líneas y horarios para responder a las necesidades reales de la ciudadanía. Es una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial en Gipuzkoa", ha continuado Domínguez.

También ha destacado que durante el verano la línea ha incorporado varias mejoras para ofrecer un servicio "más completo". El 21 de julio se reorganizaron las paradas de la E21 y el 4 de agosto se añadieron dos nuevas expediciones (a las 13.20 y 21.20 horas) a esta E30 con el fin de adecuarse a la oferta del aeropuerto.

Además, tras un acuerdo con la tienda de estas instalaciones, desde este verano se pueden adquirir en ella tarjetas Mugi anónimas. Domínguez ha avanzado también que cuando la línea entre en marcha durante todo el año con la nueva concesión de Lurraldebus en Oarsoaldea y Bidasoa, los autobuses de la E30 (próxima BI01) contarán con espacio específico para equipaje.

MEJORA SIGNIFICATIVA

Por su parte, Igor Enparan ha recordado que "al igual que el año pasado, la línea E30 se puso en marcha para aliviar la sobrecarga de la E21". "Al constatar que en las primeras semanas los problemas persistían, el 21 de julio se introdujeron varios ajustes para mejorar la experiencia de las personas usuarias, entre ellos, la eliminación de la parada exterior del aeropuerto en la línea E21, una medida que ha supuesto una mejora significativa en los desplazamientos diarios de los hondarribiarras", ha explicado.

Por ello, el alcalde de Hondarribia ha agradecido a la diputada de Movilidad "la disposición y colaboración mostradas al atender las necesidades que les hemos trasladado en nombre de la ciudadanía". "Los buenos datos de este verano demuestran que este servicio es necesario, y desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando, junto con la Diputación, para que los hondarribiarras dispongan durante todo el año de un transporte público eficaz, adecuado y de calidad", ha concluido.