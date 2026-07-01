Una línea experimental de Lurraldebus conectará con la cárcel de Zubieta

Azahara Domínguez en Eskuzaitzeta. - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación foral de Gipuzkoa va a poner en marcha, a partir de la segunda quincena de septiembre, una línea experimental de Lurraldebus que conectará con el polígono de Eskuzaitzeta, donde se encuentra la donostiarra cárcel de Zubieta.

El nuevo autobús dará servicio de lunes a domingo, abarcará desde primera hora de la mañana (05.30-06.00 horas) hasta última hora del día (22.00-22.30 horas), y tendrá carácter intermodal, según ha anunciado la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez.

Domínguez ha señalado que este nuevo servicio va a "facilitar la movilidad de cientos de personas trabajadoras que hasta ahora han dependido exclusivamente del vehículo privado y de servicios de carácter especial para poder acceder a este polígono que en los últimos años ha experimentado un crecimiento muy importante".

También pretende garantizar el acceso al recién inaugurado centro penitenciario, y posibilitar el acceso en transporte público a Zubieta para asistir a los partidos del equipo femenino de la Real Sociedad o el Sanse.

Acompañada del viceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco, Alfonso Gómez, así como de representantes de las empresas establecidas en el polígono y de la red de entidades sociales de Euskadi que trabaja por la inclusión y dignidad de personas presas ESEN, la diputada foral ha detallado que la nueva línea, que circulará bajo la denominación de BU15, "está pensada para dar respuesta tanto a las personas trabajadoras del polígono como a quienes deben desplazarse hasta el centro penitenciario o ciudad deportiva de Zubieta". "Se trata de un horario amplio, pensado para responder a las distintas realidades que nos encontramos en Eskuzaitzeta", ha insistido.

Según ha dicho, "hasta ahora no existía una solución de transporte público que diera respuesta a la creciente demanda de movilidad hacia este polígono", por lo que, desde la Diputación, se ha apostado por "hacer llegar Lurraldebus a Eskuzaitzeta".

Se trata de "un enclave estratégico en el que una decena de grandes empresas, referentes y punteras en sus respectivos sectores, generan cada día cientos de puestos de trabajo y contribuyen de manera decisiva a que Gipuzkoa siga siendo un territorio próspero, competitivo y capaz de crear oportunidades laborales estables y de calidad".

Para Domínguez, "facilitar el acceso a estos centros de trabajo es también una forma de fortalecer el tejido económico y de seguir construyendo un territorio más cohesionado y con mayores oportunidades para todas las personas," ya que, a partir de ahora, "nadie va a tener que renunciar a trabajar en Eskuzaitzeta por no disponer de un vehículo privado o de una tercera persona que le lleve".

La diputada ha explicado que desde la Autoridad del Territorial del Transporte de Gipuzkoa se hará una campaña para "fomentar el uso de este servicio entre las y los trabajadores". Asimismo, ha apuntado que la nueva línea permitirá también que "el recién inaugurado centro penitenciario cuente con un servicio de transporte público adecuado a las necesidades del centro penitenciario, dando respuesta así a las y los propios trabajadores, las familias de las personas internas y las asociaciones y profesionales que trabajan en el ámbito de la cárcel".

"Por otro lado, esta línea de autobús facilitará que las y los aficionados de la Real que asisten a los partidos tanto del equipo femenino como del Sanse, puedan llegar a Zubieta en transporte público", ha incidido.