Llegan las primeras palas de los aerogeneradores al Parque eólico de Labraza (Álava)

Transporte de una pala para los aerogeneradores al Parque eólico de Labraza (Álava) - EVE E IBERDROLA

VITORIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, y el CEO de Iberdrola Renovables, Julio Castro, han visitado este jueves las obras del parque eólico de Labraza (Álava) que se encuentra en la última fase de su construcción, con la llegada este semana de las primeras palas de los aerogeneradores, según han informdo el EVE e Iberdrola.

La visita ha contado también con la presencia de la viceconsejera de Transición Energética del Gobierno Vasco, Irantzu Allende; el director general del Ente Vasco de la Energía (EVE), Mikel Amundarain; el responsable territorial de la zona Norte de Iberdrola Renovables, Javier Martínez de Ilarduya; y el 'proyect manager' del parque eólico de Labraza, Sergio Ortiz.

Mikel Jauregi ha declarado que Labraza "es el primer parque eólico construido en Euskadi en los últimos 20 años. Con una potencia de 40MW, es el primer hito del mapa EVE con el que aspiramos a construir 450 MW en grandes desarrollos eólicos y fotovoltaicos para 2030; una inversión a futuro cofinanciada por los vecinos con sus ahorros".

Por su parte, Julio Castro, CEO de Iberdrola Renovables, ha destacado que "la llegada de las primeras palas marca un hito clave en el avance del parque eólico de Labraza, un proyecto estratégico para impulsar las renovables en Euskadi". "Labraza refuerza nuestro compromiso con la transición energética, con impacto positivo en el territorio y gran capacidad de tracción para la industria vasca", ha agregado.

DOS GRANDES GRÚAS

Estas ocho palas están siendo transportadas hasta la ubicación del parque por medio de dos grandes grúas en una operación muy compleja con la técnica del 'Blade Lifter', que aprovecha la inclinación de la pala para hacer su transporte más sencillo y con mucho menor impacto.

Estas maniobras conllevan la habilitación de rutas alternativas para acceder a las localidades del entorno durante las semanas que durarán estos movimientos. Semanas antes, otros componentes del aerogenerador también han ido haciendo el mismo recorrido. Es el caso de las nacelles o góndolas, que son las carcasas protectoras de la parte superior de la torre que funciona como el "corazón" de la turbina.

La fabricación de todas estas piezas para el parque de Labraza supone un espaldarazo a la cadena de suministro de la industria eólica vasca; Siemens Gamesa será quien se haga cargo de los 8 aerogeneradores de 5 MW cada una; las multiplicadoras se fabricarán en las instalaciones de Asteasu; y la subestación está a cargo de EDS Ingeniería y Montaje, ubicado en Galdakao.

La construcción del proyecto renovable implica la creación de hasta 90 empleos, fundamentalmente locales, durante la fase de construcción, y va más allá en el impacto positivo y beneficios para los municipios, para sus vecinos y vecinas y las empresas que estén cercanas a la infraestructura renovable. Una vez en funcionamiento, el parque eólico de Labraza producirá anualmente 99.679 MWh, que abastecerán mediante energía renovable a 30.000 hogares, y evitará la emisión a la atmósfera de 16.300 tCO2.

REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA

Los promotores del parque eólico han ofrecido beneficios para la ciudadanía y las empresas, así como la reducción en el precio de la energía para los residentes en Labraza y Barriobusto. Existe también la posibilidad de establecer PPAs con las empresas locales (contratos a largo plazo a precio fijo) o de aprovechar la oportunidad de crecimiento económico que atraiga a empresas interesadas en impulsar la descarbonización industrial.

Además, la instalación del parque eólico supondrá para las arcas municipales un ingreso de alrededor de 1,2 millones de euros con el inicio de las obras y de unos ingresos recurrentes del entorno de 230.000 euros anuales en concepto de impuestos y cánones.

Finalmente, han destacado el "buen resultado" que ha obtenido la posibilidad de participar en su financiación (crowdlending), ya que esta convocatoria ha recibido más del doble de solicitudes de la ciudadanía alavesa, dado que la demanda real ha superado los 6,5 millones de euros, frente a los 3 millones ofertados.

En cuanto al origen de las solicitudes, el 60% del crowlending tiene su origen en la Rioja Alavesa y, entre ellos, más de un tercio de la aportación total (1,1 millones de euros) ha sido realizada por vecinas y vecinos de Labraza, Barriobusto y Oion. Estas localidades tenían garantizada su participación efectiva, ya que representan a los vecinos de la zona prioritaria de inversión por ser la más cercana al parque eólico.

PRIMER PROYECTO EÓLICO EN EUSKADI EN 20 AÑOS

El parque eólico de Labraza, el primer proyecto eólico en Euskadi en 20 años, supondrá una inversión público-privada de 56 millones de euros a través de Iberdrola (75%) y el Ente Vasco de la Energía, agencia energética del Gobierno Vasco (25%).

El desarrollo de esta instalación representa una de las primeras actuaciones de la eléctrica vasca y el Ente Vasco de la Energía para impulsar nuevos proyectos renovables en Euskadi. Ha sido declarado de interés público por el Departamento de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Álava-Arabako Foru Aldundia.

Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Industria-Euskadi 2030, siendo parte del Proyecto Transformador "Desarrollo de Energías Renovables" para ganar en autonomía energética. Asimismo, Labraza entra dentro de las "Zonas de actuación prioritaria del EVE hasta el 2030" para la promoción de grandes desarrollos de generación eólica y fotovoltaica.