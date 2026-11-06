Localizado el cadáver de un varón en la ría de Trapagaran (Bizkaia)

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de un varón ha sido localizado en aguas de la ría de Trapagaran (Bizkaia) este viernes por la mañana. El cuerpo no presentaba signos de violencia, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El hallazgo ha ocurrido minutos antes de las ocho y media de la mañana y al lugar se han desplazado efectivos de la policía local y de la Unidad acuática de la Ertzaintza para recoger el cadáver del agua.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto vasco de Medicina Legal para practicarle la autopsia y determinar las causas de la muerte.