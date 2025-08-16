Localizan un cadáver en aguas de río Leizaran, a su paso por Andoain (Gipuzkoa)

BILBAO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un cadáver ha sido localizado flotando en aguas del río Leizaran, a su paso por la localidad guipuzcoana de Andoain. El cuerpo sin vida ha sido trasldadado al instituto de medicina legal de Donostia-San Sebastián para determinar las causas de la muerte, según ha informado a Europa Press la Ertzaintza.

Pasadas las diez de esta mañana, se ha recibido un aviso de que había un cuerpo flotando en el río en Andoain, por la zona del Parque Olazar. Movilizados recursos de Emergencia, se ha confirmado que había un cadáver en el agua, que ha sido recuperado del río.

Hasta el lugar se ha desplazado el médico forense y el cuerpo sin vida ha sido trasladado al instituto de medicina legal de Donostia-San Sebastián, donde se le realizará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. La Ertzaintza ha abierto un atestado.