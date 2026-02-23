Localizan frente a la playa de Hendaia el cadáver de un varón que podría corresponder al desaparecido en el Bidasoa

Búsqueda en el Bidasoa - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

SAN SEBASTIÁN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Gipuzkoa y la Gendarmería francesa han recuperado este lunes frente a la playa de Hendaia (Francia) el cadáver de un varón que podría corresponder al desaparecido en el Bidasoa el pasado día 15, cuando saltó al río, entre el puente de Behobia y la Isla de los Faisanes, en su huída como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Un ciudadano ha dado aviso esta mañana a la Gendarmería francesa de que había un cuerpo flotando en el agua, y esta ha movilizado un helicóptero para confirmar el hallazgo en aguas francesas.

La patrullera SEMAR-GC Río Sella y la semirrigida Sierra 26 de la Guardia Civil han prestado el auxilio requerido por la Gendarmería y han embarcado en una lancha auxiliar a dos gendarmes para hacerse cargo de la recuperación del cadáver y posterior traslado al puerto de Hendaia para iniciar las tareas de identificación.

Los Servicios de Emergencias han estado buscando desde la madrugada del pasado domingo en Irun (Gipuzkoa) a un hombre que saltó al río Bidasoa, entre el puente de Behobia y la Isla de los Faisanes, en su huída como presunto autor de un delito de robo con fuerza. El sospechoso desapareció en el agua y desde ese momento se movilizaron diversos recursos para localizarle.

Los hechos tuvieron lugar a las 01.34 horas de la madrugada de este domingo en Irun. Un comunicante avisó a la Ertzaintza de que dos hombres estaban forzando las cajas del dinero en la zona de lavado de vehículos, junto a una estación de servicio.

Patrullas de la Ertzaintza se dirigieron al lugar del aviso y vieron salir corriendo a los dos presuntos autores. Uno de ellos saltó al río Bidasoa y, al parecer, desapareció en el agua.

Desde ese momento, se activaron los recursos de emergencias, dando aviso a los bomberos y a la Cruz Roja, que junto a las patrullas de Protección Ciudadana de Irun, comenzaron a buscar en la zona donde desapareció la persona, teniendo en cuenta la fuerza de la corriente en el río por las últimas lluvias y la nula visibilidad. Salvamento Marítimo envió, en un primer momento, el helicóptero Helimer para una revisión desde el aire.

También se movilizaron recursos de la sección acuática de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, que trabajan en la búsquedal, así como el Grupo del Perro de Salvamento de Euskadi. Además, se ha avisado a las autoridades francesas a través del CCPA, el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaia.