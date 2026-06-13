Localizan una plantación de marihuana en una vivienda de Lantarón (Álava) tras un incidente doméstico

Plantación de marihuana en Lantarón (Álava) - ERTZAINTZA

VITORIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han sido detenidos y una mujer investigada tras localizar la Ertzaintza una plantación de marihuana en la vivienda de Lantarón (Álava) en la que se encontraban y a la que habían acudido los agantes por un incidente de violencia doméstica, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Poco antes de las once de la noche del pasado jueves se solicitó presencia policial en una localidad perteneciente al municipio de Lantarón por un altercado doméstico. Las patrullas desplazadas al lugar, tras hablar con las tres personas implicadas en el incidente, dos hombres y una mujer, detuvieron a los dos varones, de 52 y 44 años, e investigaron a la fémina, de 48 años. A todos ellos se les atribuía un presunto delito de coacciones.

En el transcurso del incidente, los agentes accedieron a la vivienda y se encontraron con que en una habitación había una instalación dedicada al cultivo de marihuana, que en ese momento contenía 19 plantas. Por ello, al propietario de la casa, el hombre de 52 años, se le abrieron diligencias como investigado por un presunto delito de tráfico de drogas. Los detenidos fueron puestos ayer a disposición judicial.