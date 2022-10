Loli García cree que una parte importante de las vacantes tiene que ver con las "pésimas condiciones" de algunos puestos

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha advertido de que una parte importante de las vacantes en el mercado laboral en Euskadi tiene que ver con las "pésimas condiciones de algunos de los puestos de trabajo que se ofertan".

Loli García ha participado este jueves en Bilbao en la jornada "El futuro del trabajo" celebrada en la Fundación Sabino Arana, dentro del proceso de escucha activa "Entzunez Eraiki" puesto en marcha por el PNV.

En el transcurso del acto, en el que han participado una treintena de agentes sociales, económicos, institucionales y académicos, Loli García ha indicado que el problema que existe en el mundo del trabajo no solo es de cualificación porque, de hecho, Euskadi cuenta con la juventud "mejor cualificada de hace años".

No obstante, ha subrayado que es "fundamental" la formación también para los trabajadores activos para que puedan "mejorar no sólo su situación laboral, sino adaptarse a los cambios que se vayan a producir". "Para eso, es necesario que haya una implicación también por parte de las administraciones, pero también por parte de las empresas. Lo que no podemos exigir es que los trabajadores trabajen jornadas completas y encima después se formen. Hay que establecer mecanismos", ha precisado.

Loli García ha asegurado que es "importante" que "nadie se quede en el camino" y, para ello, la "formación es clave". No obstante, también ha destacado la importancia de las condiciones laborales.

"Aquí parece que solo hay un problema de falta de talento, pero una parte importante de las vacantes de este país que no se cubren tiene que ver con las pésimas condiciones laborales de algunos de los puestos de trabajo que se ofertan", ha añadido.

La dirigente sindical ha advertido también de todo el reto que supone, más allá del sector industrial, el mundo de los cuidados y sus condiciones laborales. "Forma una parte muy importante del mundo del trabajo hoy. No todo es industria y no todo es empleo ligado a la industria, porque hay mucho empleo ligado al sector servicios y es necesario mejorar sus condiciones laborales, salariales y de otro tipo", ha concluido.