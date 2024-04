Loli García pide a Sánchez que no renuncie porque "ganarían los malos" y Arza le apoya porque "no todo vale"

BILBAO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no renuncie" para que "no ganen los malos", un apoyo que también le ha mostrado el líder de UGT Euskadi, Rául Arza, que ha asegurado que en política "no puede valer todo".

Loli García y Raúl Arza han comparecido este jueves en Bilbao para presentar el 1º de mayo que celebrarán ambos sindicatos conjuntamente y donde se han referido a la decisión de Sánchez de cancelar su agenda para reflexionar si le merece la pena continuar al frente del Ejecutivo tras la investigación por parte de un juzgado de Madrid a su esposa, Begoña Gómez, después de una denuncia de la organización Manos Limpias. El presidente anunciará el próximo lunes su decisión.

La líder de CCOO Euskadi ha mostrado, desde el punto de vista del ámbito personal, su solidaridad y compresión con el presidente del Gobierno y, por otra parte, ha advertido de que está "en juego la defensa del Estado democrático".

Según ha manifestado, lo que sucedió este miércoles ha tenido "una relevancia importante" pero ha recordado que, desde hace mucho tiempo, vienen denunciando que, "desde determinados poderes judiciales, pseudo-medios de comunicación y de algunos ámbitos de los estamentos de las fuerzas de seguridad, están actuando con total impunidad, bajo un halo de una falsa independencia que no tienen".

"Y esto es lo que está en riesgo en este país porque lo de la compañera del presidente del Gobierno salió ayer, pero yo quiero recordar aquí algunos casos más, tenemos el caso de Egunkaria, un aparte importane de las acusaciones en el caso Bateragunte, tenemos la persecución judicial a Podemos, el caso de Alberto Rodríguez o el de Mónica Oltra y hoy, que hace 50 años de la Revolución de los Claveles, el caso del presidente Costa en Portugal", ha manifestado.

A su juicio, se está cuestionando el "debilitado Estado democrático y no se puede permitir". Loli García ha afirmado que hay que "reaccionar y tomar medidas". En este sentido, le ha pedido al presidente del Gobierno "valentía" y que no renuncie, y continúe porque, "si no, ganarían los malos los que se quieren cargar este Estado democrático".

ARZA

Por su parte, el secretario general de UGT Euskadi, Rául Arza, ha afirmado que en "la política no puede valer todo", y cree que hay un "hartazgo por parte de la sociedad española de una utilización descarnada de lo que son los dirigentes políticos".

Por ello, ha hecho un llamamiento a las organizaciones políticas para que "bajen el tono de esas declaraciones" y se vuelva "a un debate sobre los problemas reales de los ciudadanos".

En segundo lugar, ha subrayado que el sindicato está muy orgulloso de la labor han conseguido con este "Gobierno de progreso". "Nos gustaría que eso siguiera", ha manifestado.

Asimismo, ha manifestado "claramente" su apoyo al presidente del Gobierno, al que ha hecho un llamamiento en el sentido de que "los problemas de los trabajadores se van a resolver mejor con un Gobierno de progreso, que no darles oportunidades a la derecha y a la ultraderecha de dirigir el país".

"Nuestro apoyo y nuestra solidaridad con esa decisión y reiterar que nosotros no compartimos que la vida política pueda teñirse de estos lugarrones en función de declaraciones, de noticias falsas y que alguien imputar, desde el punto de vista jurídico, a una persona con recortes de periódico. Eso nos parece que pone muy en solfa la utilización de algunos de la judicatura", ha indicado Arza, que también ha denunciado que "algunos jueces parece que están deseando entrar en el juego político".