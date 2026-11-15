López asegura que los socialistas "van a frenar a la derecha" y Feijóo se irá "a casa incapaz de ganarnos"

Patxi Lopez, María José Blanco, Eneko Andueza y Mikel Torrres en un mitin en Portugalete (Bizkaia) - PSE-EE

Andueza dice "a la gente de izquierda de Euskadi" que es el momento de "concentrar el voto en quién sí va a conseguir escaños", el PSOE

PORTUGALETE (BIZKAIA), 15 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSE-EE al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Patxi López, ha asegurado que los socialistas van a "frenar a la derecha" con "la fuerza de la gente" que "no se resigna" a que "le arrebaten sus derechos" y van a hacer que "no gobiernen y que Feijóo se acabe yendo a casa porque es incapaz de ganarnos".

Patxi López ha participado este domingo en Portugalete (Bizkaia), su pueblo natal, en un mitin electoral junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la alcaldesa de la villa jarrillera, María José Blanco.

En su intervención, el candidato socialista ha señalado que llevamos tres días de campaña electoral, "estamos empezando, pero ya hemos visto que la derecha se ha puesto muy, pero que muy nerviosa, porque ve, como vemos todos, cómo está siendo la reacción de la gente en la calle".

La derecha, ha dicho, "está viendo cómo los progresistas ya nos estamos movilizando y ya no estamos pensando en quedarnos en casa el domingo de las elecciones". Así, ha destacado la reacción de la gente "en las calles, en manifestaciones defendiendo los servicios públicos y en una huelga general" y ha dicho que "con esos nervios, si antes la derecha nos insultaba, ahora nos insultan más, y si antes nos contaban mentiras, ahora mienten más".

"Y si antes lo usaban absolutamente todo para atacar a los socialistas, ahora han sacado toda la artillería pesada para atacarnos, pero da igual porque ya sabemos lo que son", ha añadido, para señalar que "entre insulto e insulto y entre mentira y mentira de vez en cuando se les escapa alguna cosita de las que pretenden hacer".

En ese sentido, López ha asegurado que "cada vez que Feijóo abre la boca, alguien en este país recibe una mala noticia", como cuando el candidato popular dijo que "hay mucho absentismo laboral y que igual esto de las bajas no las tiene que dar el médico, sino las mutuas" y "ya sabemos que algunas mutuas se están forrando a cuenta de los negocios que hacen con los gobiernos del PP".

Además, ha advertido que "no se van a subir los salarios" si el PP gobierna y ha avisado de que los populares quieren "sustituir un sistema público de pensiones que funciona perfectamente por uno privado y, entonces, aquel que pueda y tenga de dinero que se compre y financie un plan privado de pensiones y, el que no, verá sus pensiones recortadas".

También ha criticado la intención del PP de suprimir el Ministerio de Igualdad porque "esto de la igualdad les queda muy lejos" y que se vayan "a cargar el Ministerio de Vivienda" porque, "para qué quieren un ministerio que regule la especulación con la vivienda o que construya viviendas públicas, si para ellos la vivienda exclusivamente es un negocio".

"Todo esto es el PP, pero es que el PP viene de la mano de Vox y eso es todavía peor, porque su motosierra tiene todavía más potencia y lo estamos viendo donde gobierna, con la vuelta de la censura a la cultura y la negación de la violencia machista, la emergencia climática y la necesidad en este país de tener una ley de memoria", ha denunciado.

López ha dicho que no cree a Feijóo cuando dice que el PP va a "moderar a los de Vox y sus pretensiones" porque, se ha preguntado, "cómo lo van a moderar si están pidiendo en Gipuzkoa el voto para Vox".

Tras asegurar que España tiene "la peor derecha de toda Europa" porque "cualquier partido conservador europeo se presenta a las elecciones en cualquier país para frenar a la extrema derecha", Patxi López ha reprochado al PP que "no solo les pone la alfombra roja y les lleva a los gobierno, sino que ya piden el voto directamente para Vox".

El candidato del PSE-EE ha dicho que le gustaría saber "qué piensa el PP vasco de esto, de que sus dirigentes estén pidiendo directamente el voto para Vox".

López ha asegurado que los socialistas van a "frenar a la derecha y hacer que no que no gobiernen y que Feijóo se acabe yendo a casa porque es incapaz de ganarnos". "Cuantos más votos socialistas haya, más dirigentes del PP se van a ir a su casa y lo vamos a hacer con la fuerza de la gente" que "no se resigna a que nadie venga aquí a pisotear nuestros derechos y a arrebatarnos nuestra libertad".

"La fuerza de la gente va a llenar las urnas de puños y de rosas para seguir avanzando cuatro años más, subiendo los salarios, las pensiones, las becas y las ayudas a la gente que necesitan de la política y del Partido Socialista para tener una vida digna", ha resaltado, para afirmar que los socialistas no quieren "involuciones, ni a la derecha ni a la extrema derecha". "No queremos que nos gobiernen estos retrógrados", ha concluido.

DEFENDER EUSKADI

Por su parte, Eneko Andueza ha afirmado que "defender Euskadi no es sólo defender una bandera, es defender a la gente, los derechos de sus trabajadores, dar seguridad a los pensionistas después de toda una vida de trabajo, proteger al que más lo necesita, derribar la desigualdad cuando una mujer está cobrando menos que un hombre por el mero hecho de ser mujer, dar la oportunidad a quien viene a esta tierra a buscar un trabajo y un futuro mejor y poner al servicio de los jóvenes todas las políticas necesarias para que puedan desarrollar en Euskadi su proyecto de vida".

Por eso, ha advertido que "aquellos que piensan que defender un país es solo defender una bandera, no están pensando en defender a la mayoría social, sólo están pensando en defenderse a sí mismos".

Eneko Andueza ha afirmado que "la manera más eficaz de defender los intereses de los vascos y las vascas es concentrar el voto en el PSE-EE" y, por ello, se ha dirigido "a la gente que está pensando votar a esos partidos de izquierda que se presentan en Euskadi y que tienen imposible lograr un escaño" para advertirles de que "es el momento de concentrar el voto en quién sí va a conseguir escaños".

"No es el momento dejar pasar la oportunidad de dar un golpe en la mesa y decir a la derecha y la ultraderecha 'no pasarán'", ha insistido, para asegurar que "la única manera de que no pasen es que juntemos todos esos votos y apoyemos al Partido Socialista".

Andueza ha dicho que el País Vasco "tiene que responder" y ha asegurado que "el voto en Euskadi va a ser un voto de resistencia y esperanza, pero para que de verdad sea efectivo tiene que sumar de verdad". Por ello, ha reiterado su invitación a "provechar esta oportunidad para concentrar el voto y ser efectivos de verdad, también a los que están pensando quedarse en casa" y ha asegurado que "vamos a decir a la derecha a la derecha y la ultraderecha que no, que en Euskadi hay una mayoría social que está por el progreso, por las libertades".

El líder del PSE ha advertido que el 29 de noviembre "nos jugamos el futuro de Euskadi" y, por eso, "no se puede jugar con el voto" porque "hay una derecha extrema y una extrema derecha que vienen con la motosierra a acabar con todos nuestros derechos".

Andueza ha pedido el voto para el PSOE a quienes no quieren derechas sino "más derechos" y a quienes no quieren "corren ningún riesgo" y quieren que su voto "sirva para que Pedro Sánchez sea presidente otros cuatro años más". "Solo hay dos opciones: o derechas o derechos, o Feijóo y Abascal o Pedro Sánchez, o PP y Vox o Partido Socialista", ha reiterado.

Por su parte, la alcaldesa de Portugalete, Mari José Blanco, ha indicado que "frente a quienes quieren dividir, nosotros queremos unir. Frente a quienes quieren recortar derechos, nosotros queremos ampliarlos y frente a quienes pretenden que demos pasos atrás, los socialistas vamos a seguir defendiendo el progreso, la justicia social y la igualdad de oportunidades". "Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra manera de entender la política", ha concluido.