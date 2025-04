López dice que lo primero es tener el acuerdo en Euskadi para un nuevo Estatuto y "luego se intentará seducir en Madrid"

Considera que "la hoja de ruta" para las transferencias pendientes "se puede cumplir"

BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso y exlehendakari, Patxi López, se ha mostrado convencido de que la "hoja de ruta" para transferir las transferencias pendientes a Euskadi "se puede cumplir" y, asimismo, ha insistido en que, en el debate sobre el nuevo Estatuto, "lo primero es tener el acuerdo aquí y luego ya intentaremos seducir a la política en Madrid".

"Lo primero que se tiene que dar es un acuerdo entre los partidos vascos", ha señalado el exlehendakari, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre las manifestaciones del nuevo presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en las que consideraba que la posibilidad de acordar un nuevo Estatuto "está encauzada", pero advertía de "las dificultades" que habrá para que pase el filtro en las Cortes Generales.

Patxi López ha reiterado que los socialistas están "dispuestos" a "valorar lo conseguido hasta ahora con el instrumento con el que lo hemos conseguido, que es el Estatuto, y ver cómo mejoramos ese instrumento para seguir avanzando".

"Porque para nosotros el Estatuto de Gernika no es sólo un listado de competencias, es mucho más. Es nuestro autogobierno, es el pacto entre los diferentes territorios que conforman Euskadi, entre los diferentes ciudadanos y ciudadanas, con nuestras sensibilidades, vascos, y también entre Euskadi y el resto del conjunto del Estado", ha planteado.

A su entender, "si uno quiere mejorar lo que tiene, debiera entender que hay que mejorar estos tres ámbitos: cómo mejoramos el autogobierno, cómo reforzamos los pactos entre los propios vascos y cómo seguimos garantizando ese acuerdo entre Euskadi y el conjunto del Estado".

Según ha remarcado, "por esa vía no hay ninguna dificultad en sentarnos, ver cómo hemos llegado hasta aquí y qué es lo que tenemos que afinar para seguir avanzando".

Además, ha asegurado, al ser cuestionado por los problemas que puede haber en las Cortes a la propuesta que se consensue en Euskadi, que "con el Partido Socialista seguro que no" los habrá.

"No digo yo lo mismo del Partido Popular. Porque hemos visto que cualquier cosa a la que se llegue un acuerdo en cualquier comunidad, como tenga el visto bueno de los socialistas, ellos se van a poner en contra. Y no te digo ya nada del demonio de los independentistas o de los nacionalistas", ha manifestado.

En todo caso, tras precisar que "esto no lo decide solo el Gobierno, lo decide el Parlamento", ha apelado a no "fijarse en Madrid" porque "lo que no está es el acuerdo aquí todavía". "Y lo primero es tenemos que tener el acuerdo aquí. Luego ya intentaremos seducir a la política en Madrid" para conseguir "sacarlo adelante", ha reiterado.

Asimismo, ha precisado que en este momento "tenemos que mejorar nuestro autogobierno, pero tenemos que tener también las vistas puestas fuera de Euskadi y fuera incluso de España". "Porque lo que tenemos que intentar mejorar con urgencia es Europa. Y ese acuerdo europeo implica seguramente ceder soberanía hacia Europa. Y no buscar cómo hacemos soberanías exclusivas y excluyentes, sino cómo construimos un continente", ha planteado.

"NO VA MAL"

Respecto a la posibilidad de cumplir el calendario de transferencias pendientes en 2025, ha señalado que "no va mal y está funcionando el compromiso", con "diálogo permanente" entre los Gobiernos central y vasco y "se van acordando materias que se transfieren y que se firman". Así, se ha mostrado convencido de que "esa hoja de ruta se puede cumplir".

En lo que se refiere a la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, ha precisado que se contempla "lo que dice el Estatuto, que es un convenio", y ha lamentado que se "malinterpreta pensando que ese acuerdo podría suponer la ruptura de la caja única", algo que no va a suceder "de ninguna de las maneras". "Es el ejemplo de la mayor solidaridad entre trabajadores y trabajadoras de toda España. Desde luego, los socialistas no vamos a romper nunca", ha señalado.