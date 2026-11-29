Votación de Patxi López (PSE-EE) - PSE-EE

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSE-EE por Bizkaia al Congreso de los Diputados, Patxi López, se ha mostrado convencido de que la gente va a movilizarse y va a votar, "yo diría que en masa" porque "hoy es el día". "No es un día ni para ser neutral, ni para quedarse en casa, si somos conscientes de todo lo que está en juego en estas elecciones", ha subrayado.

Patxi López ha realizado estas manifestaciones tras ejercer su derecho al voto en su colegio electoral en Portugalete, donde ha acudido acompañado de su mujer, Begoña Gil, el secretario general de PSE-EE Bizkaia y vicelehendakari, Mikel Torres, y la alcaldesa de Portugalete, Mari José Blanco.

"Es necesario que toda la gente acuda a las urnas y elija, porque se trata de elegir. Y si vota masivamente, estoy convencido de que la gente elegirá seguir avanzando", ha concluido.