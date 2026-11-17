El cabeza de lista del PSE al Congreso por Bizkaia, Patxi López, en un mitin en Getxo. - PSE

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSE-EE al Congreso por Bizkaia, Patxi López, ha preguntado al Partido Popular "cómo va a defender el autogobierno" si en Gipuzkoa "está pidiendo el voto para Vox", que "no cree en la España de las autonomías". Además, ha advertido de que, a partir del 30 de noviembre, solo hay dos posibilidades, "un gobierno progresista para avanzar cuatro años más presidido por Pedro Sánchez o un gobierno de involución para hacernos retroceder cuatro décadas de la mano de Abascal y Feijóo".

Patxi López ha participado este martes en un mitin en la localidad vizcaína de Getxo, junto al candidato también al Congreso Gabriel Arrúe y la vicealcaldesa y portavoz socialista en Getxo, Carmen Díaz.

En su intervención, ha dicho que, en el quinto día de campaña, el Partido Socialista "sigue subiendo" y el Partido Popular y la derecha "siguen bajando y así va a seguir hasta el día 29, en el que los socialistas vamos a ganar las elecciones y vamos a hacer posible que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del Gobierno cuatro años más para que este país siga avanzando".

"No puede ser de otra manera, porque la diferencia entre unos y otros es abismal", ha defendido, para poner como ejemplo la aprobación en Consejo de Ministros del decreto que "impide que a las familias vulnerables se les desahucie y limita la especulación con la vivienda" o "la subida del salario mínimo interprofesional un 5,3%".

Frente a esto, ha advertido, está el candidato del PP que "nos está diciendo que no va a subir el salario mínimo, que nos anuncia planes privados de pensiones y que va a recortar la ley de eutanasia, la del aborto o la ley trans, que no va a haber Ministerio de Igualdad y que se va a cargar el Ministerio de vivienda".

Asimismo, ha criticado que Núñez Feijóo ha dicho "muchas veces y, además con orgullo, chillando en los mítines, que ellos van a construir un millón de viviendas, pero ayer dijo que no había dicho nunca eso y le hemos oído todos". "Una mentira más", ha afirmado.

Por otro lado, ha recordado que el Gobierno "progresista" de España ha trasferido a las comunidades autónomas, "la mayoría gobernadas por el PP, 300.000 millones de euros, una cifra mareante". "¿Han reforzado el sistema público de salud, el de educación o las políticas sociales?", se ha preguntado, para denunciar que "lo que han hecho con la mayoría de esos recursos ha sido transferírselos a la privada, a la educación privada, a las clínicas privadas" y "algunos se están haciendo de oro con el dinero público, haciendo negocios privados con las necesidades públicas".

En esa línea, ha advertido de que el Partido Popular "ya no viene solo, ahora viene con Vox, y Vox trae una motosierra todavía más grande, con la que pretende recortar los servicios públicos y los derechos, como ya está haciendo allí donde gobierna, sitios donde ha vuelto la censura a la cultura, donde se está negando la violencia machista y la emergencia climática y retirando, por lo tanto, los recursos para combatirlas".

Además, ha advertido, en referencia a Euskadi, que Vox "niega el autogobierno", por lo que el 29 de noviembre "también está en juego el autogobierno de los vascos".

En ese sentido, ha señalado que "lo curioso es que el PP, que dice defenderlo, está pidiendo el voto para Vox, aquí en Euskadi, en Gipuzkoa". Por eso, se ha preguntado "cómo va a defender el autogobierno del Partido Popular si está pidiendo el voto para Vox, que no cree en la España de las autonomías porque cree en la España una grande y libre".

López ha asegurado que en las elecciones generales "no es que nos estemos jugando mucho, nos estamos jugando todo", y ha dicho que el 29 "habrá muchas papeletas en el colegio electoral, pero el día 30 solo hay dos posibilidades: o hay un gobierno progresista para avanzar cuatro años más presidido por Pedro Sánchez o hay un gobierno de involución para hacernos retroceder cuatro décadas de la mano de Abascal y Feijóo".

El candidato socialista se ha mostrado "absolutamente convencido que los ciudadanos de Euskadi queremos un gobierno para avanzar y si queremos un gobierno para que sigan subiendo los salarios y las pensiones, para que sigamos haciendo políticas sociales, para que sigamos avanzando en derechos, para todo eso solo hay una papeleta, la del Partido Socialista".

Los socialistas, ha remarcado, "vamos a votar directamente a Pedro Sánchez para que sea presidente del Gobierno, no va a haber intermediaciones, no va a haber negociaciones", y "vamos a ganar las elecciones en Euskadi y en España".

"NO TIRAR EL VOTO"

Por su parte, Gabriel Arrúe ha pedido que "nadie tire su voto con opciones políticas que no tienen ninguna posibilidad de sacar escaño en Bizkaia". "Que nadie vote otra cosa creyendo que su voto va a frenar a la derecha y la ultraderecha y se lleve luego sorpresas", ha advertido.

Según ha remarcado, "no se trata de investir solamente de nuevo a Pedro Sánchez, que también, sino de darle la fuerza y la mayoría necesaria para poder sacar adelante las medidas que mejoran la vida de la clase trabajadora".

Por ello, ha pedido el voto a los jóvenes y al conjunto de la ciudadanía y, especialmente, a "quienes están planteando abstenerse o incluso han decidido ya que no irán a votar". "Que no decidan otros por ti. Decide ser partícipe del futuro que quieres construir", ha emplazado.

También ha dicho que no quiere pedir el voto "solo para frenar a la derecha y la ultraderecha". "No queremos que la gente vote solo para que otros no gobiernen. No pedimos solo votar contra otros, pedimos, sobre todo, votar a favor de un programa de gobierno progresista que defienda lo conseguido hasta ahora y que de aquí en adelante siga pensando en quienes más lo necesitan".

Arrúe ha insistido en que los socialistas piden "votar a favor de medidas que cambian vidas, con nombres y con apellidos, para que sean vividas con más dignidad y con más felicidad".