La ludoteca infantil de Lutxana en Barakaldo funcionará todo el año

La concejala de Cultura de Barakaldo, Nerea Cantero, en la ludoteca de Lutxana. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha decidido extender a todo el año la ludoteca infantil puesta en marcha el pasado invierno en el Kulturgune de Lutxana, tras "la excelente respuesta" de las familias del barrio.

La concejala de Cultura, Nerea Cantero, ha explicado que en Lutxana "hay muchas familias nuevas con niños y niñas pequeños que están disfrutando de la ludoteca" y, por ello, "viendo que la prueba piloto ha tenido tan buena acogida", se ha decidido ampliar el servicio.

La nueva temporada de la ludoteka comenzará en el lunes, 13 de abril, y se desarrollará de lunes a jueves, duplicando los días de servicio, en horario de 17.30 a 19.30 horas en el Kulturgune de Lutxana, que cuenta con un aforo máximo de 50 personas. Al tratarse de un espacio de carácter familiar, los menores deberán estar acompañados en todo momento por una persona adulta de referencia.

La Ludoteka es un espacio de ocio educativo, pensado para la franja de edad de 2 a 6 años, con el que el Ayuntamiento pretende "promover el desarrollo integral de la primera infancia a través del juego libre y guiado", ofreciendo "alternativas de calidad alejadas del uso de pantallas".

El proyecto apuesta por favorecer el tiempo de calidad en familia mediante el juego compartido, estimular la creatividad, la autonomía y la exploración, generar un entorno inclusivo, libre de estereotipos por razón de género, cultura o clase, fortalecer la red comunitaria del barrio de Lutxana, y promover el uso natural del euskera en contextos lúdicos y familiares.

El espacio está organizado en diferentes rincones permanentes que permiten a los pequeños "elegir libremente a qué jugar, favoreciendo su autonomía y respetando sus ritmos". Así, hay un rincón de juego simbólico (cocina, mercado, casa de muñecas y cuidado de bebés), un rincón de vehículos y construcciones, una zona de construcciones con piezas de distintos tamaños y materiales, un rincón creativo para pintar y experimentar con materiales plásticos, y un espacio de lectura, calma y descanso con cuentos adaptados a distintas edades.

Además del juego libre, la programación incluye propuestas dinamizadas, como dos talleres artísticos semanales, sesiones mensuales de psicomotricidad con circuitos de movimiento o sesiones de pintacaras o globoflexia.

"Estas actividades serán abiertas y voluntarias, integradas dentro del funcionamiento habitual de la ludoteca, permitiendo que cada familia decida libremente su participación según sus gustos, necesidades", ha destacado Cantero.