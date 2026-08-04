Lurraldebus pondrá servicios especiales para la Aste Nagusia donostiarra

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SAN SEBASTIÁN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación foral de Gipuzkoa pondrá servicios especiales de Lurraldebus para la Aste Nagusia donostiarra, que se celebra desde este sábado hasta el 15 de agosto, para que aquellas personas que quieran disfrutar de estas fiestas "puedan hacerlo de forma sostenible, asequible, cómoda y segura".

Así lo ha indicado la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, que ha informado de que, además de los servicios habituales y de los refuerzos de entrada y salida de los fuegos artificiales, se realizarán servicios especiales en las líneas E71 (Donibane, Lezo, Errenteria, Pasai Antxo, San Sebastián), E72 (Oiartzun, Errenteria, Pasai Antxo, San Sebastián), E75( Beraun, Pasai Antxo, San Sebastián), E27 y su línea equivalente nocturna E77( Hondarribia- Irun, Errenteria, Pasai Antxo y San Sebastián).

También habrá servicios especiales en las líneas E21 ( Hondarribia, San Sebastián por AP-8), E79 (Pasai San Pedro, San Sebastián), UK01 (Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, San Sebastián) y UK49G (Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio y San Sebastián). En lo que respecta a la E71, las salidas desde Donibane serán cada hora entre las 23.00 y las 05.00 horas, mientras que desde San Sebastián lo harán entre las 23.30 y las 05.30 horas, realizando en ambas direcciones las paradas habituales de esta línea.

La E72 también tendrá una frecuencia cada hora entre las 23.30 y las 04.30 desde Oiartzun y entre las 00.00 y las 05.00 desde la capital guipuzcoana. Habrá servicios de la E75 cada hora entre las 22.45 y las 04.45 desde Beraun y entre las 23.15 y las 05.15 horas desde San Sebastián.

La E27 añadirá a sus horarios tres salidas desde Hondarribia a las 22.00, 22.20 y 22.40 horas, y su equivalente nocturna la E77 saldrá desde Hondarribia a las 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00 y 05.00 horas; y, en sentido inverso, desde San Sebastián a las 23.15, 23.30, 23.45, 23.50, 00.20, 00.50, 01.20, 01.50, 02.05, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50, 04.20, 04.50 y 05.50 horas.

La E21 saldrá desde Hondarribia cada hora entre las 22.45 y 02.45 horas; en sentido inverso, las salidas desde San Sebastián serán a las 23.30, 00.15, 01.15, 02.15 y 03.30 horas. Por su parte, la E79 tendrá servicio cada media hora entre las 23.00 y las 05.00 horas desde San Pedro y entre las 23.15 y las 05.15 desde la capital guipuzcoana.

Además, en las noches del 8, 13 y 15 de agosto, las siguientes líneas tendrán salidas adicionales: E72, a las 05.30 horas desde Oiartzun y a las 06.00 desde San Sebastián; E75, a las 05.45 horas desde Beraun y a las 06.15 horas desde la capital guipuzcoana; y E79, a las 05.30 y 06.00 horas desde San Pedro y a las 05.45 y 06.15 horas desde San Sebastián.

Por otro lado, la UK01 contará con una expedición más de ida a Donostia con salida a las 23.45 desde Azkoitia, parando a las 00.00 en Azpeitia y a las 00.12 en Zestoa, llegando a la capital a las 00.55 horas. Diez minutos más tarde hará el recorrido contrario saliendo a las 01.05 y finalizando el recorrido a las 02.15 en Azkoitia, tras parar en Zestoa a las 01.50 y en Azpeitia a las 02.00 horas.

Asimismo, la UK49G ofrecerá del domingo 9 al viernes 14 dos salidas más de vuelta desde San Sebastián a las 00.15 y a las 02.15 horas, parando en Usurbil a las 00.40 y a las 02.40, en Orio a las 00.50 y a las 02.50, en Zarautz a las 01.00 y a las 03.00, y en Getaria a las 01.05 y a las 03.05; y finalizando el trayecto en Zumaia a las 01.15 y 03.15 horas.

Finalmente, entre los refuerzos de entrada y salida de los fuegos artificiales se ofrecerán servicios especiales para la ida con las líneas BU03 (Andoain,Lasarte-Oria,Donostia) con salidas desde Andoain a las 21.30, 21.45 y 22.05 hasta Zubieta plaza, BU05 (Andoain, Hernani, San Sebastián) desde Andoain a las 21.40 horas también hasta Zubieta plaza, BU11 (Hernani, San Sebastián) desde Hernani a las 22.00 hasta Urbieta 38 y BU13 (Hernani, Astigarraga, San Sebastián) a las 21.45 hasta Okendo 18.

Para la vuelta a los 15 minutos de terminar el espectáculo de fuegos artificiales, saldrán de la parada de San Martin 50-52 las líneas BU03 (Andoain, Lasarte-Oria, San Sebastián) y BU47G (Tolosa, San Sebastián por pueblos) desde San Martin 54; la BU05 (Andoain, Hernani, San Sebastián) y la BU08 (Tolosa, San Sebastián directo) y desde Okendo 18 la BU13 (Hernani, Astigarraga, San Sebastián).

"Queremos que las y los guipuzcoanos puedan acercarse a la capital de forma cómoda, asequible, sostenible, pero, sobre todo, segura", ha señalado Domínguez.