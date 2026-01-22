El mago Imanol Ituiño y la titiritera y actriz Mertxe Gil serán Farolín y Zarambolas del Carnaval de Bilbao 2026

El mago Imanol Ituiño y la titiritera y actriz Mertxe Gil, Farolín y Zarambolas del Carnaval de Bilbao 2026 - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mago e ilusionista Imanol Ituiño de Miguel dará vida a Farolín, mientras que la titiritera y actriz Mertxe Gil Vallejo asumirá el papel de Zarambolas en los Carnavales de Bilbao de 2026, que se celebrarán del 12 al 17 de febrero.

La Comisión Mixta de Fiestas, en la que participan representantes del Ayuntamiento de Bilbao, Bilboko Konpartsak, Fekoor y la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, ha designado a los nuevos rostros que encarnarán a Farolín y Zarambolas, dos de los personajes más emblemáticos de estas fiestas y cuya misión será llevar la diversión, la alegría y el entretenimiento a los diferentes actos festivos programados.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Bilbao, Farolín es un personaje que presume de bilbainismo allá donde va, aunque no haya nacido en la Villa. Es una persona que destaca por su actividad profesional o pública que siente y vive su identidad botxera. Su lema podría ser "Semper Plus Ultra" / "Siempre Más Allá".

A su entender, ese espíritu "encaja a la perfección" con Imanol Ituiño de Miguel, mago e ilusionista habituado al contacto directo con el público y a los escenarios al aire libre.

"Con un estilo pícaro y cercano, Imanol combina la magia con el teatro y el humor, sorprendiendo al público con cartas, monedas o palomas que aparecen de sus elegantes mangas", ha señalado el consistorio, para añadir que, durante los Carnavales, esos trucos "se transformarán en palabras mágicas adaptadas al ambiente festivo, invocadas entre disfraces, risas y brindis".

Imanol se define "con orgullo" como santutxuarra, lugar desde donde "observa la vida de las siete calles con la mirada curiosa y cómplice de quien conoce bien sus calles y su gente", ha apuntado el ayuntamiento.

Por su parte, Zarambolas es una persona de Bilbao a la que nada le afecta ni le cambia la vida. "Adalid del buen vivir, su modo de vida se sintetiza en el 'Carpe Diem/ Vive el Momento'", ha precisado desde el consistorio, que ha asegurado que "esa manera de estar en el mundo define a Mertxe Gil Vallejo, titiritera y actriz con una amplia trayectoria en el teatro de calle".

Vinculada al grupo Goloka Antzerki desde 1983, Mertxe lleva más de dos décadas recorriendo plazas y barrios, contando historias y dando vida a personajes que conectan con públicos de todas las edades. Siempre rodeada de títeres, ha sabido mantener "un equilibrio constante entre la imaginación, las raíces y la mirada puesta en la luna", ha subrayado el consistorio.

"Con el euskera siempre presente, la sonrisa como seña de identidad y una profunda vocación por provocar risas y entretenimiento, Mertxe encarna una Zarambolas cercana y generosa", ha afirmado.

EL JUICIO A FAROLÍN Y ZARAMBOLAS

El juicio entre Farolín y Zarambolas surgió en 1984 para instituir en los carnavales uno de los elementos más representativos de las Carnestolendas tradicionales y rurales, donde se juzgaba y condenaba a los malos de cada año. En el caso de la villa, se optó por dar al tema un tratamiento 'txirene', evitando la ecuación bueno-malo y optando por un galardón en tono humorístico con el propósito de poner en solfa la dualidad de la personalidad arquetípica de los bilbaínos.

Continuando la tradición, este año el juicio tendrá lugar el viernes, 13 de febrero, en la carpa ubicada en la Plaza Nueva. Tras el juicio se llevará a cabo el escarnio público de ambos personajes, espectáculo que irá acompañado de las tradicionales coplillas de carnaval.