Malena Alterio y Carmen Ruiz protagonizan 'La vida extraordinaria' en el Teatro Arriaga el 1, 2 y 3 de octubre

Malena Alterio y Carmen Ruiz - ELENA C.GRAIÑO

BILBAO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao arrancará la programación de octubre con 'La vida extraordinaria', una historia íntima sobre "la amistad, la literatura y el milagro de vivir" escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco y protagonizada Malena Alterio y Carmen Ruiz.

Habrá tres funciones de esta obra en Bilbao, de viernes a domingo, los días 1, 2 y 3 de octubre, según ha informado el teatro bilbaíno en un comunicado.

La obra plantea "un delicado y profundo retrato de la amistad femenina y de esas vidas aparentemente ordinarias en las que, de pronto, irrumpe lo extraordinario", han explicado desde el Arriaga. "Dos mujeres, dos biografías comunes, atravesadas por la literatura, el paso del tiempo y la conciencia de que la vida, en sí misma, es un milagro irrepetible", han añadido.

'La vida extraordinaria' parte de "una reflexión poética y científica sobre el origen de la vida en la Tierra para adentrarse, con sensibilidad y emoción, en la historia de Aurora y Blanca, amigas desde siempre", han detallado.

Aurora es profesora, cambia de ciudad, se casa, tiene un hijo, un amante, un marido y escribe poesía. Blanca es modista, vive con su madre, atraviesa pérdidas, relaciones fallidas y también escribe poesía.

"Dos trayectorias sencillas, sin épica aparente, que se convierten en un canto profundo a la amistad y a la persistencia de lo humano", ha apuntado desde el teatro bilbaíno.

La dramaturgia y dirección de Mariano Tenconi Blanco, "una de las voces más singulares y reconocidas de la escena iberoamericana contemporánea, construye un relato de enorme delicadeza, donde el tiempo, la palabra y la memoria se entrelazan con una puesta en escena minuciosamente trabajada", han destacado desde el Arriaga.

Sobre el escenario, Malena Alterio y Carmen Ruiz firman dos interpretaciones de "gran profundidad emocional", han resaltado desde el Teatro Arriaga, para añadir que las dos actrices "componen un tándem escénico de enorme fuerza y sensibilidad, capaz de sostener durante toda la función un relato íntimo, honesto y conmovedor".

El montaje se completa con la escenografía de Ariel Vaccaro, iluminación de Matías Sendón, vestuario de Elisa Sanz, diseño audiovisual de Agustina San Martín y música original y dirección musical de Ian Shifres.

Las entradas, a un precio de 14 a 26 euros (con descuentos), están ya a la venta en la web del Teatro Arriaga o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.