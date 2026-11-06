Marco Flores, Premio Nacional de Danza 2026, estrena en Euskadi su nueva pieza dentro de Dantzaldia

El bailaor Marco Flores - CARMEN KAHLO/DANTZALDIA

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El bailaor y coreógrafo gaditano Marco Flores, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Danza 2026, estrenará la próxima semana en Euskadi su nueva pieza en el marco del XXVII Festival Internacional de Danza de Bilbao-Bizkaia, Dantzaldia.

Según han explicado desde el festival vizcaíno, Flores, "uno de los nombres más destacados del nuevo flamenco", actuará el viernes 13 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Guggenheim Bilbao, que acogerá el estreno en Euskadi de 'Cante, guitarra y baile', un espectáculo en formato de recital íntimo adaptado especialmente para el auditorio del museo.

Al día siguiente, el sábado 14, compartirá su experiencia y conocimiento del baile flamenco en una masterclass en la escuela Andoni Aresti Landa, en Leioa.

El bailaor y coreógrafo recibió el reconocimiento del Ministerio de Cultura como Premio Nacional de Danza en la modalidad de interpretación el pasado 30 de septiembre.

El jurado, han recordado desde Dantzaldia, destacó su "técnica excepcional, con un dominio del compás y un virtuosismo que transforman el flamenco desde la elegancia y la versatilidad escénica". También subrayó su madurez profesional, su trayectoria y su capacidad para desarrollar un discurso propio, "adelantado a su tiempo", así como su generosidad en el apoyo a nuevas generaciones de artistas.

Según han avanzado, la cita del Guggenheim permitirá "descubrir una faceta especialmente ligada a las raíces del artista", en la que estará acompañado por José Tomás a la guitarra y José Manuel 'Pechuguita' al cante.

En 'Cante, guitarra y baile', Flores parte del concepto de 'jondo', algo que él define como "profundo, sólido, austero, silencioso, provocador, etéreo y verdadero", para construir "un viaje en vivo" por distintos palos del flamenco, inspirándose en las formas y composiciones clásicas del género y reinterpretándolas de forma "actual y contemporánea".