María Pagés regresa este fin de semana al Teatro Arriaga con su coreografía flamenca 'Paraíso de los negros'

El espectáculo 'Paraíso de los negros', de la María Pagés Compañía. - TEATRO ARRIAGA/YERAY MENÉNDEZ

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La bailaora María Pagés regresará este fin de semana al Teatro Arriaga de Bilbao con el proyecto 'Paraíso de los negros', una coreografía flamenca sobre "la perpetua búsqueda de la felicidad" con influencias de García Lorca, Carl Van Vechten, Leopold Sedar Senghor o Nina Simone. Le acompañarán las cantaoras Ana Ramón y Cristina Pedrosa y los músicos Rubén Levaniegos, Sergio Menem, Graci del Saz y Txema Uriarte.

Desde el teatro bilbaíno han destacado que 'Paraíso de los negros' es "uno de los proyectos más personales" que la bailaora ha afrontado al frente de su compañía, la María Pagés Compañía. María Pagés se ha encargado de la coreografía, dirección musical y vestuario, además de codirigir el espectáculo y responsabilizarse de su escenografía junto a El Arbi El Harti, que ha llevado a cabo la dramaturgia.

Se trata de una coreografía flamenca que "toma como savia propia la tensión entre los principios de libertad y autoridad que atraviesan a 'Poeta en Nueva York' de Federico García Lorca, la esencia de los opuestos que destila la obra homónima de Carl Van Vechten, la filosofía telúrica de la negritud de Leopold Sedar Senghor y la reivindicación del deseo negro de Nina Simone".

La música es "un componente fundamental" del espectáculo. Contará, en este apartado, con Ana Ramón y Cristina Pedrosa como cantaoras, Rubén Levaniegos a la guitarra, Sergio Menem al chelo, Graci del Saz al violín y Txema Uriarte a la percusión.

La pieza se escenificará en el Arriaga el sábado día 6 y el domingo día 7, a partir de las 19.00 horas, y el primer día la María Pagés Compañía mantendrá un encuentro con el público.