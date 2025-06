Martin Berasategui y Xavier Sardá conversan sobre la madurez en un coloquio en Bilbao

BILBAO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cocinero guipuzcoano Martin Berasategui, que cuenta con doce estrellas michelín, ha protagonizado un diálogo con el periodista Xavier Sardá sobre la importancia de la dieta en la madurez que ha reunido a cerca de un centenar personas en sede territorial de la Dirección Territorial Norte de CaixaBank en Bilbao.

El coloquio, titulado "La madurez sabe mejor. Alta cocina saludable y en casa", se engloba en un ciclo de charlas que la entidad financiera ha puesto en marcha para acercar los temas que más preocupan al colectivo sénior de la mano de grandes figuras del ámbito cultural, social y científico.

El evento ha sido inaugurado por el director de CaixaBank en la Territorial Norte, Juan Pedro Badiola, quien ha destacado que con esta iniciativa reafirman su compromiso de ser un "aliado en este importante momento de la vida, ofreciendo soluciones financieras adaptadas que les permitan disfrutar de esta etapa con tranquilidad y seguridad". "El objetivo es que cuenten con el respaldo y la asesoría experta que merecen, ajustando nuestras soluciones a sus deseos y necesidades particulares", ha agregado.

El periodista Xavier Sardá, por su parte, ha dado la bienvenida al auditorio afirmando que la jubilación o la madurez "no es una etapa de retirada, sino de descubrimiento y que a partir de cierta edad no se apaga nada, sino que se encienden nuevas pasiones, nuevas ganas, nuevas primeras veces", para añadir que "comer bien y comer sano no siempre han ido de la mano.

Martín Berasategui, haciendo gala de su buen humor, ha compartido con el público las recetas que le conectan con la historia de su familia y ha afirmado que sigue disfrutando de la cocina como el primer día, y que para él la clave de la técnica culinaria está en el corazón y en la pasión con la que se hacen las cosas.

Berasategui ha proporcionado además algunos trucos para comer sano y ha desvelado algunos de los ingredientes que no pueden faltar en una cocina para comer bien sin complicarse.