Martxoak 3 reclama que "el Reino de España reconozca su responsabilidad" en la "criminal actuación policial" de 1976

VITORIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Martxoak 3 ha reclamado al Estado "una declaración oficial que desmienta la versión oficial franquista y reconozca que el Reino de España es responsable de la criminal actuación policial" que acabó con la vida de cinco personas y causó cerca de un centenar de heridos, al disolver una asamblea de trabajadores el 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz.

El colectivo de Víctimas del 3 de Marzo ha lamentado que "ningún estamento del Estado ha dado pasos para depurar responsabilidades" durante el emotivo y reivindicativo homenaje que ha realizado este sábado en la capital alavesa a las víctimas de los luctuosos sucesos, así como a "quienes han mantenido viva su llama" durante los últimos 50 años.

Durante el acto, las portavoces de la asociación, Nerea Martínez y Leire Manzanos, han leído un texto, en el que han solicitado "justicia" para los cinco trabajadores asesinados en "la matanza perpetrada por la policía"; Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo, Pedro Mari Martínez y Bienvenido Perea; así como por Juan Gabriel Rodrigo y Vicente Antón Ferrero, quienes fueron asesinados en los actos de protesta posteriores en Tarragona y Basauri, respectivamente.

Asimismo, han recordado a todas las personas heridas, represaliadas y encarceladas, tras los crímenes de Vitoria-Gasteiz, en "un acto de homenaje", pero también de denuncia, que acusa al insoportable modelo de impunidad español".

La asociación ha tenido palabras de agradecimiento para el "pueblo de Gasteiz", que "ha conseguido revertir la versión oficial, enfrentándose a todas las dificultades imaginables", dentro de "un clamor por la palabra justicia que sigue resonando con fuerza, tras cinco décadas de impunidad".

"ABANDONO INSTITUCIONAL"

Martxoak 3 ha denunciado que el poder les condenaba "al olvido" y ha señalado que "muchos callaron y lo aceptaron, pero hubo quien resistió, con persistencia y compromiso en los años más oscuros". En contraposición, ha comentado que hoy el 3 de marzo "se ha convertido en un punto de encuentro en el que todos quieren salir en la foto". "No siempre ha sido así, lo sabemos y lo sabéis", ha apuntado. El colectivo ha recriminado que "las instituciones han llegado tras décadas de abandono". "Muy tarde y con muchas tareas pendientes, pero mejor tarde que nunca", ha añadido, para señalar el actual "reto compartido" para crear un espacio de memoria en la iglesia donde la asamblea obrera fue tiroteada por la policía.

Un futuro Memorial que la asociación ha dicho que no desaprovechará para contar su propia historia, "la de 1976, pero también la de todo este largo camino de medio siglo contra la impunidad". "Si hemos llegado hasta aquí y si vamos a seguir avanzando, es sin duda por los que nunca abandonaron y han conseguido que la memoria del pueblo de Gasteiz siga viva", ha manifestado.

La Asociación de Víctimas del 3 de Marzo ha agradecido "el altavoz" que ha supuesto para ella su relación con la plataforma irlandesa Bloody Sunday Trust, damnificados por el asesinato de catorce personas en Derry (Irlanda) en 1972, en el conocido como Bloody Sunday, quien logró que el Gobierno británico asumiera su responsabilidad en la matanza.

La asociación irlandesa ha estada presente en el acto de homenaje, 15 años después de su anterior visita a la capital alavesa, en 2011, con motivo del 35 aniversario.

"Nos dio fuerza y proyección internacional, nos sirvió de altavoz para exigir al Reino de España una declaración similar a la realizada por las autoridades británicas. Seguimos sin respuesta, por eso, exigimos una vez más el reconocimiento principal y directo del Estado en estos crímenes", ha reivindicado.

Las portavoces de Martxoak 3 han puesto en valor que 50 años después de la masacre, "no han conseguido borrar los nombres" de las víctimas de la historia". "La herida sigue abierta, pero la dignidad intacta. No olvidamos, su memoria sigue viva porque seguimos luchando. Somos memoria porque no olvidamos, somos presente y futuro, porque nuestra memoria perseguirá siempre a los asesinos", han promulgado.

"EXIGIR LA VERDAD"

Por su parte, el portavoz de la asociación de Bloody Sunday Trust, Tony Doherty, ha narrado el camino de reivindicación que ha llevado a cabo su organización a lo largo de las últimas décadas para "exigir verdad" y reconocimiento para las víctimas del Bloody Sunday, frente al "falso relato" de las autoridades británicas.

En este sentido, ha explicado que el Estado británico difundió un "relato falso" de los hechos, al afirmar que sus paracaidistas dispararon y mataron a la población, porque "estaban armados y eran miembros del IRA", en unos luctuosos sucesos que acontecieron el 30 de enero de 1972.

Un relato que trataron de desmontar cuando en 1994 llegó la paz con el alto el fuego del IRA y, ya en 2010, forzar una investigación, en la que "se declaró la inocencia de los muertos" y el primer ministro emitió una disculpa en nombre del Estado, ya que se demostró que mataron a "personas inocentes que huían".

Doherty ha destacado su "orgullo" por lo logrado y por impulsar campañas en pro de los Derechos Humanos y ha trasladado "el afecto y los mejores deseos" para todas las víctimas del 3 de marzo y en especial para los familiares de los cinco asesinados por la policía franquista.

"La verdad prevalecerá y la justicia será lo que ustedes quieran que sea. A todos ustedes, creyentes en la libertad para Euskal Herria, desde alguien convencido de que la libertad en Irlanda está cerca, les ruego que nunca se rindan: sostengan a lucha y así la victoria será suya", ha concluido Doherty.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

El momento más emotivo del acto ha sido cuando las víctimas han subido al escenario de un auditorio María de Maeztu del Palacio de Congresos Europa abarrotado y puesto en pié para obsequiarles con un largo aplauso. Cada una de ellas, con una rosa roja en la mano, han escuchado la reproducción del emocionante discurso que el trabajador Jesús Fernández Naves pronunció en los funerales en memoria de las víctimas en 1976 y han recibido el 'aurresku' de honor.

El acto ha contado con varias proyecciones para repasar hechos históricos, como los antecedentes de huelgas y represión previos al 3 de marzo, la situación política internacional, imágenes de la atacada iglesia de Zaramaga con los audios superpuestos de la policía franquista, el homenaje y funerales a las víctimas, así como las manifestaciones de cientos de mujeres con bolsas vacías en protesta por la carestía de la vida.

La música en directo también ha tenido su protagonismo de mano de la poesía acústica de Izare, la interpretación del tema de Lluis Llach 'Campanades a mort", que el artista catalán la misma noche de la matanza del 3 de marzo, y la nueva canción con motivo del 50 aniversario 'Amest Berriak' con letra de Karmele Jaio y música y voz a cargo de Idoia Asurmendi.

Una replica del Monolito del 3 de Marzo ha presidido el acto desde el centro del escenario, un "puño de hierro en alto" que fue puesto en 1984 en Zaramaga "de manera clandestina y con cemento rápido, símbolo de la lucha obrera".

"Desde hace poco tiempo, se turnan hasta las autoridades para dejar flores. Ese monolito está ahí gracias a una acción clandestina que burló la represión policial. Su historia sirve como ejemplo de cómo han ido cambiando algunas cosas en nuestra ciudad", han señalado desde Martxoak 3.

La representación institucional ha estado encabezada por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, acompañada del director de Gogora, Alberto Alonso. También han acudido el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, y representantes locales de la coalición abertzale, PSE, PNV, y Elkarrekin.