Más de 100 científicos denuncian el "impacto negativo" que el subfluvial de Lamiako tendrá en el cambio climático

BILBAO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 108 científicos han denunciado en un manifiesto el "impacto negativo" que el subfluvial de Lamiako tendrá en el cambio climático y han mostrado su oposición a la autopista subterránea que "aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero", y en su lugar, han reivindicado que se promueva la movilidad sostenible.

Además de firmar el manifiesto contra la autopista que la Diputación Foral de Bizkaia proyecta construir por debajo de la ría Nervión, los científicos piden que el dinero presupuestado para el subfluvial se invierta en "reforzar la movilidad sostenible y el transporte público".

La iniciativa ha sido promovida por la plataforma Subflubiala EZ!, y los firmantes son científicos, profesores de universidad e investigadores vascos e internacionales. Muchos de ellos son investigadores en la Universidad del País Vasco (EHU) y en el Centro Vasco por el Cambio Climático (BC3).

Entre los firmantes hay expertos de muchas áreas distintas relacionadas con el cambio climático, como la física, economía aplicada, ecología o transición ecosocial. Entre ellos están los investigadores Ikerbasque Unai Pascual y David Moreno; los expertos en transporte y medioambiente David Hoyos y Gorka Bueno; el catedrático emérito y geólogo Iñaki Antigüedad; o el científico ecologista Jorge Riechmann.

Tal y como se explica en el manifiesto, la temperatura global media de los últimos tres años "fue 1,5 grados más cálida que la preindustrial, superando el límite seguro establecido por el Acuerdo de Paris y el Panel Intergubernamental por el Cambio Climático (IPCC)".

"Los efectos del cambio climático en la sociedad y los ecosistemas son cada vez más frecuentes, también en Euskal Herria, con sequías, olas de calor y fenómenos meteorológicos extremos", han advertido desde la plataforma.

Para evitar estos "efectos negativos" y "limitar el cambio climático todo lo posible", han señalado como "imprescindible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)".

Según los datos publicados por IHOBE, en Euskadi el sector que emite más GEI es el transporte, y es el único que no ha reducido sus emisiones desde el año 2005, principalmente debido al transporte por carretera. En este contexto, los científicos advierten que la construcción del subfluvial de Lamiako "conllevará inevitablemente un aumento de las emisiones del sector del transporte".

Por un lado, advierten de que "en su construcción se emitirirán 144.678 toneladas de CO2-eq", y por otro lado, alertan de que la nueva autopista "aumentará el tráfico, y las emisiones de GEI asociadas con el mismo".

Tal y como se indica en el manifiesto, el propio informe de impacto ambiental del proyecto "reconoce que el tráfico aumentará un 33%, de manera contraria a los objetivos de movilidad sostenible recogidos en los planes europeos, estatales y autonómicos".

Por tanto, los científicos que firman el manifiesto piden que se detenga el proyecto y que "los más de 500 millones recogidos en el presupuesto se inviertan en políticas de movilidad sostenible", como mejorar el transporte público y promover la movilidad activa.