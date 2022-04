Más de 125.000 personas disfrutan en Semana Santa de las más de 200 actividades programadas en Bilbao Basque FEST

Una de las novedades más aplaudidas ha sido "Txomin, el Txirene" que ha amenizado las actividades y exhibido las tradiciones más bilbaínas

Más de 125.000 personas han disfrutado durante la Semana Santa de las más de 200 actividades programadas en Bilbao Basque FEST, la gran fiesta de la cultura vasca organizada por el Ayuntamiento de Bilbao que ha llevado las tradiciones de la cultura vasca a una treintena de lugares de la Villa.

El concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, Xabier Ochandiano, ha indicado que, tras dos años de parón provocados por la pandemia, "hemos afrontado esta edición con un formato renovado, con nuevos personajes, actividades y espacios destinados a ampliar y atraer a nuevos perfiles de público".

Durante todos estos días, ha destacado, la percepción que han ido recibiendo del público asistente ha sido "muy buena, con datos que nos hacen ver que debemos seguir organizando este tipo de festival que amenice la ciudad, muestre lo más representativo de nuestra cultura y de un Bilbao alegre, activo, diverso, donde poder volver siempre". "Un calendario de eventos diversos con los que pretendemos, además, reforzar al sector cultural, comercial y hostelero de la ciudad", ha añadido.

Una de las novedades más aplaudidas de esta edición ha sido "Txomin, el Txirene" que ha amenizado las actividades y exhibido las tradiciones más bilbaínas. Por otra parte, la plaza del Gas y los parques de Doña Casilda y Etxebarria, han mostrado sus "fortalezas" como nuevos espacios para Bilbao basque FEST. Las nuevas actividades como "Eskape Park", el recital Minimalarte con Txani Rodriguez (premio Euskadi de Literatura), el espectáculo Euskal Sustrai Gaua - Noche de raíces vascas, la primera edición de la "Artzain Txapelketa Bilbao" y los talleres de percusión, "Perkutak" también han enriquecido la programación.

Un año más, el Txoko Gourmet ha sido uno de los grandes reclamos del festival, con un total de 36.230 personas que han recorrido esta gran carpa situada en el Arenal donde doce comarcas turísticas vascas y asociaciones han promocionado sus destinos y vendido sus mejores productos kilómetro cero.

Se han ofertado un total de 1.080 plazas para degustar productos de la enogastronomía de Aiaraldea, País vasco francés, Rioja Alavesa, Durangaldea, Enkarterri, Gorbeialdea, Urdaibai, Uribe Jataondo, Urola Kosta, Goierri, Tolosaldea y el Geoparque de la Costa Vasca.

Los talleres de cocina para aprender a elaborar pintxos, como gildas u otras preparaciones con productos como la patata de Álava o el cerdo de caserío, han completado sus 300 inscripciones. Por otra parte, los talleres infantiles Gourmet han contribuido a que 1.000 pequeños y pequeñas conozcan de primera mano cómo trasplantar semilleros de tomates, puerros y pimientos, además de fomentar hábitos de consumo saludables.

HERRI KIROLAK

Alrededor de 15.000 personas han disfrutado con las distintas modalidades de herri kirolak programadas en Bilbao basque FEST, que ha prestado especial atención al fomento de la presencia de la mujer.

El campeonato de harrijasotzailes femeninas, el desafío de pentatlón y el de cross training & herri kirolak han sido algunos de los grandes espectáculos de esta sección de Bilbao basque FEST.

Por otro lado, alrededor de 10.500 personas se han sumergido en la historia de la Villa a través de la iniciativa los "Anfitriones de Bilbao". Los paseos teatralizados en barco de "Mirentxu y Begotxu" son otra de las propuestas que han vuelto a colgar el cartel de completo, con 1.830 personas que se han divertido con el espectáculo humorístico "Bilbao paranormal" mientras realizaban el paseo por la Ría.

Las kalejiras, las voces de los Otxotes, el sonido de las bandas de txistularis, las danzas de los gigantes girando frente al Museo Guggenheim Bilbao son otras de las grandes señas de identidad de Bilbao basque FEST. Se estima que este año 26.200 bilbaínos, así como turistas, han disfrutado de estas actividades. Este ambiente festivo y la cultura se han extendido por diferentes puntos de la ciudad, como la explanada del Museo Guggenheim Bilbao, el Hall del Teatro Arriaga, las calles Ledesma, Villarías, García-Rivero o Poza.

Las romerías han congregado este año a 9.800 bailarines de todas las edades y destrezas y la Plaza del Gas se ha estrenado con "sobresaliente" como escenario de estas danzas tradicionales y se suma a Artxanda, con su clásica cita del último día del festival, han destacado desde el Consistorio. En total, 48.330 personas han participado de los clásicos de la cultura Bilbao basque FEST.

PROGRAMACIÓN INFANTIL

Más de 3.830 personas han participado en la programación familiar. Así, las sesiones matinales de teatro y magia en Azkuna Zentroa- Alhóndiga Bilbao han reunido a 940 espectadores, 975 jóvenes han disfrutado de los talleres de circo en el Edificio Ensanche, 1.350 se han divertido en los juegos tradicionales vascos del Arenal, 450 han indagado en los secretos de la historia de la villa en el "Eskape Park" en el Parque de Doña Casilda y 115 han probado su habilidad musical en "Perkutak", los talleres de percusión en el Museo de Reproducciones.

Un total de 17.193 personas han disfrutado de las conciertos programados en Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao, el Bilbao Basque Fest Rock City, los Dj de Muelle Marzana, así como de la música en directo de "Hotel Basque Music" y "Taberna Live Music".

Los festivales vascos congregaron a 4.863 en Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao para disfrutar con las interpretaciones de Aire Ahizpak, Juanjo Navas, Basabi, Still River, y Demode Quartet. Y 1.600 disfrutaron con los sonidos de Melenas Nice, The Toasters, Buster Suffhle, Sotomonte, Manu Gastado & The Kosmik Twaregs, Lie Detectors, Garbayo en una nueva edición de Bilbao Basque Fest Rock City.

Hamaika, Afrika Free Session, Mimoloko, Hammocks, Cuiri con Amigos y Toro en Acústico han pinchado y mezclado temas para 9.000 personas en el Muelle Marzana. Los ciclos "Hotel Basque Music" y "Taberna Lives Music" han reunido a 1.730 personas.

Respecto al apartado Zinema, 1.200 personas que se han acercado hasta la sala BBK para disfrutar de la película "Maixabel" de Icíar Bollaín, así como de los cortos galardonados en los festivales bilbainos Fant, Zinebi, Zinegoak y Mendi Film.

En esta octava edición de Bilbao basque FEST 4.200 personas han disfrutado de las distintas actividades culturales y gratuitas ofrecidas por el Ayuntamiento de Bilbao. El teatro de humor programado en Bilborock ha sumado un total de 450 espectadores y el recital de poesía Minimalarte y los espectáculos Deabru Beltzak y Euskal Sustraia Gaua un total de 3.700.

IMPULSO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA VILLA

Bilbao Basque FEST, además de sumar atractivo al destino Bilbao también es una fuente de generación de actividad económica, según han destacado el Ayuntamiento, para apuntar que la amplia programación del festival se ha traducido en la contratación de 150 personas empleadas en la producción y ejecución de la programación, así como de 300 artistas. Además, ha logrado la adhesión de 307 establecimientos de hostelería.

ATENCIÓN EN LAS OFICINAS DE TURISMO

Las Oficinas de Turismo de Plaza Circular y Museo Guggenheim Bilbao han atendido in situ a un total de 5.983 visitantes desde el 14 de abril, festividad de Jueves Santo, hasta el Lunes de Pascua, día 18 de abril.

Del conjunto de personas atendidas en las Oficinas de Turismo de Bilbao el 56,8% de origen estatal, el 33,3% eran turistas internacionales y el 9,9% de origen vasco. Por comunidades autónomas, Cataluña se sitúa en primer lugar, seguida de Madrid, Castilla y León, Valencia y Galicia, por este orden. Por países, Francia, vuelve a cumplir su papel de principal mercado emisor de turistas hacia Bilbao, seguida de Alemania y Reino Unido, Argentina e Italia.