Más de 200 voluntarios plantan 1.793 árboles autóctonos en Urdaibai en el décimo aniversario de BBK Basoa

Plantación en Muxika - LURGAIA

BILBAO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 voluntarios han plantado este fin de semana 1.793 árboles y arbustos autóctonos de 17 especies diferentes en una parcela ubicada en Muxika, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en el décimo aniversario de BBK Basoa.

El proyecto BBK Basoa es una iniciativa conjunta de Lurgaia y Fundación BBK, en el que durante el viernes, el sábado y el domingo han estado trabajando más de 200 voluntarios en una parcela de reciente adquisición ubicada en Muxika.

Según han explicado desde Lurgaia, la plantación "superó con creces el reto inicial" de 1.500 árboles propuesto por la organización. Participantes "de todas las edades y perfiles" se unieron para convertir 3,75 hectáreas de antiguo cultivo de eucalipto en futuro bosque autóctono con, entre otras especies, robles, acebos, encinas, abedules, espinos albares o tejos.

Además de la plantación de los 7.793 árboles y arbustos, también se habló sobre los bosques y otros aspectos de la ecología del proyecto y se llevó a cabo un encuentro con el voluntariado y numerosas entidades sociales del territorio, como Berriztu Centro de Día Zabalik y Urgozo, Bizitegi, distintos centros de Apnabi, Adsis y Aldakakoop.

Desde la organización han destacado que "la elección del emplazamiento no fue casual" ya que Urdaibai, declarada como Reserva de la Biosfera por la Unesco, es "un entorno de enorme potencial natural que, sin embargo, está mayoritariamente dominado por plantaciones industriales de especies exóticas de rápido crecimiento, como pinos y eucaliptos, cuyo impacto ambiental es bien conocido".

Con esta acción, BBK Basoa apuesta por la conservación y por la recuperación de los valores naturales de la reserva, "sustituyendo monocultivos por bosques mixtos de especies autóctonas, sin explotación y al servicio de la biodiversidad y el bien común".

BALANCE DE SUS DIEZ AÑOS

En sus diez años de andadura, el proyecto contabiliza 37.946 árboles y arbustos autóctonos plantados y 59,9 hectáreas restauradas y "en proceso de convertirse en futuros bosques". También se han llevado a cabo más de 200 actividades, entre plantaciones, limpiezas, charlas o eliminación de especies invasoras, con 5.855 personas participantes.

Se estima que se han compensado 11.498 toneladas de CO2 compensadas, un resultado que no era "el objetivo" del proyecto pero que "da cuenta, de facto, de la dimensión real de una década de trabajo en favor de la biodiversidad y contra el cambio climático", han señalado sus responsables.