Más de 500 personas participan en el Congreso de Sostenibilidad Social Turística en el Kursaal de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Sostenibilidad Social Turística, organizado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, con la colaboración de Basquetour, ha congregado este pasado lunes y martes a más de 500 personas entre profesionales y estudiantes del sector turístico y público general.

Celebrado en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián, la iniciativa ha sido un punto de encuentro para reflexionar sobre el papel del turismo como "motor de desarrollo social, equitativo e inclusivo". Durante dos jornadas, se han compartido conocimientos y buenas prácticas, y se han propuesto compromisos concretos para integrar la sostenibilidad social en la planificación y gestión turística.

La primera jornada, inaugurada por el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, contó con la intervención de destacados expertos del ámbito turístico que hablaron el liderazgo femenino, la formación académica en sostenibilidad social y los retos laborales del sector. Daniel Solana, Director de Basquetour, presentó una reflexión sobre el Código Ético del Turismo de Euskadi, subrayando la importancia de "integrar valores éticos" en la actividad de la industria turística.

La segunda jornada, 'Etikoa Fest', dedicada al talento joven, que contó con la presencia del viceconsejero de Turismo y Comercio, Jakes, Agirrezabal, giró en torno a temáticas como la segmentación en el sector turístico, las nuevas tecnologías, el emprendimiento, la cultura empresarial y la gestión del talento, con la participación de referentes del ámbito turístico y empresarial.

Esta jornada tenía un el objetivo de concienciar sobre la sostenibilidad social en su triple vertiente (ciudadanía, turista y sector-trabajadores) y acercar buenas prácticas y realidades de empresas a las nuevas generaciones del sector turístico que "tomarán el testigo y son aliados clave en que el trabajo en aras de construir un destino responsable continúe", han señalado desde el Ejecutivo vasco.

El Congreso de Sostenibilidad Social Turística, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGeneration EU, tiene como objetivo "fortalecer el papel del turismo como motor de desarrollo social, promoviendo modelos más equitativos, inclusivos y responsables".