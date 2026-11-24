BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 expositores nacionales e internacionales participarán en la 15ª edición de FIG Bilbao, el Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel, que se inaugurará este jueves, 26 de noviembre en el Palacio Euskalduna, y reunirá a artistas, galerías, talleres, centros de producción gráfica, instituciones culturales, coleccionistas y profesionales procedentes de distintos países.

La jornada inaugural comenzará con una visita institucional al recinto ferial guiada por la artista vasca Ageda Jiménez Beroiz y la comisaria del programa Focus Italia, Daniela Amandolesse, quienes han presentado a las autoridades y representantes invitados una selección de las propuestas expositivas presentes en esta edición.

Posteriormente, el acto oficial de inauguración reunirá a representantes de las principales instituciones culturales vascas, profesionales del sector artístico y agentes culturales, en un evento que contará con intervenciones del presidente de FIG Bilbao, Iñaki Alonso, la directora de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia, Begoña Ibarra, el director de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Iñaki López de Aguileta, la directora de Cultura del Gobierno Vasco, Ana López, y la comisaria de la edición 2026, Daniela Amandolesse.

La organización ha destacado el valor de esta decimoquinta edición como "reflejo de quince años de trabajo continuado para impulsar la creación gráfica contemporánea y fortalecer el papel de Bilbao dentro de las redes internacionales del grabado y el arte sobre papel".

A lo largo de este periodo, ha resaltado, FIG Bilbao se ha consolidado como "una plataforma de intercambio artístico, conocimiento y cooperación cultural con proyección internacional".

La dimensión internacional volverá a ser uno de los rasgos distintivos de FIG Bilbao en esta decimoquinta edición. En 2026, el festival estrecha sus vínculos con el ecosistema artístico italiano a través de un amplio programa de actividades que permitirá acercar al público algunas de las experiencias, instituciones y profesionales más relevantes del ámbito de la gráfica contemporánea.

Comisariado por Daniela Amandolesse, el programa impulsará el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre artistas, investigadores, centros especializados y agentes culturales de ambos países mediante exposiciones, encuentros profesionales, conferencias, talleres y acciones orientadas a la movilidad artística.

La programación contará con propuestas que mostrarán la diversidad de lenguajes que caracterizan actualmente a las artes gráficas, desde las técnicas tradicionales vinculadas al grabado hasta las aproximaciones más experimentales y contemporáneas.

Entre las actividades previstas figuran encuentros dedicados a la historia y evolución de la producción papelera, presentaciones de artistas contemporáneos y la presencia de galerías e instituciones de referencia.

Destaca la participación de la histórica Fondazione Il Bisonte - per lo studio dell'arte grafica, institución florentina considerada una de las referencias internacionales en el ámbito de la gráfica contemporánea y las artes sobre papel, han indicado desde FIG Bilbao.

La colaboración establecida con FIG Bilbao dará además un nuevo paso con la puesta en marcha de la Residencia Artística Il Bisonte-FIG Bilbao, una iniciativa concebida para favorecer la movilidad, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de nuevos procesos de creación entre artistas vinculados al festival.

Más allá de la actividad comercial y expositiva de la feria, durante cuatro jornadas, artistas, investigadores, galeristas, coleccionistas, estudiantes y público general compartirán un programa que combina conocimiento, formación, divulgación e intercambio profesional.

Entre los principales atractivos de esta edición destaca la exposición 'Out of line', una selección de ocho obras originales sobre papel de la artista portuguesa Joana Vasconcelos. Impulsada con la colaboración de la Embajada de Portugal en España y el Centro Portugués de Serigrafía, la exposición pone el foco en el dibujo y el trabajo sobre papel de una artista cuya trayectoria incluye hitos como la Bienal de Venecia, el Palacio de Versalles o el Guggenheim Museoa de Bilbao.

Además, la restauradora de documento gráfico de la Biblioteca Nacional de España, Luz Díaz Galán, abordará los desafíos asociados a la conservación de las obras sobre papel, mientras que la artista vasca Azucena Vieites, Premio Nacional de Arte Gráfico 2024, protagonizará una nueva edición de la histórica Mesa Arte & Mujer.

A ello se sumarán encuentros profesionales centrados en la edición gráfica contemporánea con la participación de especialistas, editoriales e instituciones de referencia.

La dimensión pedagógica seguirá ocupando un lugar central en la identidad del festival gracias al programa Torkulo Ekintza, concebido para acercar la creación gráfica a públicos de todas las edades.

Mediante talleres participativos, demostraciones en directo, actividades divulgativas y encuentros con artistas, los visitantes podrán descubrir tanto técnicas tradicionales de grabado como procesos contemporáneos y experimentales, profundizando en la riqueza y complejidad del arte sobre papel.

APOYO A NUEVAS GENERACIONES

El apoyo a las nuevas generaciones constituye otro de los pilares de la edición. A través de Open Portfolio, iniciativa que a lo largo de su trayectoria ha impulsado la visibilidad de más de 180 artistas emergentes, y de programas como Cubos de las Tentaciones, FIG Bilbao continúa favoreciendo la profesionalización, el intercambio internacional y la creación de nuevas oportunidades para jóvenes creadores.

En esta edición, el proyecto conectará a estudiantes y artistas de la Accademia di Belle Arti di Brera de Milán y del centro vasco ArgiArte, reforzando los lazos culturales entre distintos territorios y contextos creativos. A ello se suma una red de premios de residencia y producción artística que permitirá a los participantes desarrollar estancias de creación en centros de referencia de Portugal, Italia, Argentina, Marruecos, Menorca, Galicia o Euskadi.

Gracias a la colaboración de entidades como el Centro Português de Serigrafia, la Fondazione Il Bisonte, Instantes Gráficos, la Fundación CIEC, Centro de Edición o Bassmma Printmaking, el festival refuerza su compromiso con la movilidad artística y la construcción de redes internacionales de colaboración.

Como novedad, FIG Bilbao incorpora además Art Corporate Day, una iniciativa dirigida al tejido empresarial que propone una aproximación al arte como herramienta de inspiración, innovación y cohesión de equipos. Este nuevo programa ofrece a las empresas la posibilidad de vincularse al festival mediante fórmulas de patrocinio y colaboración adaptadas, contribuyendo a fortalecer el vínculo entre cultura, creatividad y empresa.