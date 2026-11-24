El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, interviene durante el acto de inicio de campaña electORAL - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de EH Bildu por Bizkaia al Congreso, Oskar Matute, ha asegurado que su formación "luchará sin descanso" hasta "el minuto 90 de este partido" para "frenar a los fascistas" en las urnas el próximo domingo, y hacer posible "una mayoría progresista y valiente".

Matute ha intervenido, junto a la parlamentaria de la fuerza soberanista Diana Urrea en un acto político celebrado en Sestao (Bizkaia), que ha sido presentado por la actual portavoz de EH Bildu en el municipio, Oihane Henales.

El que será el próximo portavoz de EH Bildu en la Cámara baja ha emplazado a los vascos a votar "con una gran sonrisa" a la izquierda soberanista porque, "sin EH Bildu, no salen las cuentas", pero con ellos, "está garantizada la defensa de Euskal Herria y de sus gentes".

Oskar Matute ha instado a "no alimentar la desesperanza", porque "a los tiempos oscuros se les hace frente con determinación, nunca desde la resignación". "Este es el momento de la esperanza. Ahora más que nunca, la izquierda soberanista se compromete con el conjunto de la ciudadanía vasca a jugar este partido hasta el minuto 90", ha afirmado.

Por ello, ha destacado que lucharán "sin descanso para frenar a los fascistas y hacer posible una mayoría progresista y valiente", y ha instado a concentrar el voto en EH Bildu.

Por su parte, Urrea se ha referido al debate a ocho de este pasado lunes en RTVE, en el que intervino Matute, y que, a su juicio, ha servido para constatar que estas no son "unas elecciones cualquiera".

LOS DERECHOS DE LOS VASCOS

"Nos estamos jugando mucho porque ¿alguien se cree que la derecha va a solucionar el problema de la vivienda, o prorrogar las ayudas al transporte público? ¿Alguien cree que van a hacer pagar más a sus amigos de la banca? ¿A quién pretenden engañar quienes dicen que la derecha no va a privatizar las pensiones? ¿Alguien cree que van a garantizar los derechos de las vascas y los vascos?", ha preguntado.

La parlamentaria de EH Bildu ha advertido que PP y Vox "son un peligro para el autogobierno y para el euskara". "Pero ¿sabéis qué? A Euskal Herria no la engañan", ha enfatizado, para concluir que "frente a la motosierra, tiene que ganar la gente; frente a la reacción, tiene que ganar Euskal Herria".