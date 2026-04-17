Los médicos cesarán su actividad extraordinaria de tarde desde el lunes en el Hospital Donostia y en el de Álava

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BILBAO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los médicos dejarán de realizar actividad extraordinaria de tarde a partir del lunes en el Hospital Donostia y el Hospital de Álava-Araba, y en mayo se sumarán los centros hospitalarios de Bizkaia, en concreto en Cruces, Basurto, San Eloy y Urdúliz.

La protesta la ha impulsado Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) tras comprobar que la huelga mensual que realizan los facultativos "no está dando sus frutos", y su objetivo es "dar un paso más en la presión" para conseguir un estatuto marco propio y, a la vez, "reivindicar esas mejoras que las comunidades autónomas pueden realizar ya, desde ahora", tal como ha señalado a Europa Press su portavoz, Ricardo Martín López, que ha emplazado al consejero de Salud, Alberto Martínez, a "tomar cartas en el asunto".

La adopción de esta medida, que supone el cese de las jornadas extraordinarias voluntarias de tarde, conocidas como de autoconcierto o peonadas, ha sido ya comunicada a Osakidetza.

Martín López ha explicado que se trata de una actividad voluntaria, pero a la que se recurre de forma permanente porque Las listas de espera es algo "estructural que tiene el sistema público".

"Cuando se atrasan las listas de espera, tanto quirúrgicas como de pruebas o consultas, lo que hace el sistema público de salud es autoconcertarse, comentar a los propios trabajadores si quieren hacer turnos extra a las tardes para sacarlo adelante", ha indicado.

AUMENTO DE LA PLANTILLA

Según ha censurado, "no es que puntualmente se generen retrasos y, debido a eso", se recurra a "una peonada, un sistema extra para salvar ese momento puntual, sino que es una cosa estructural, que se produce de forma continuada". "Lo que se debería hacer es generar aumento de plantilla para abarcar ese exceso de atención, en el que no se da abasto", ha apuntado.

Por ello, han pensado en dejar de desarrollar la actividad extraordinaria para que "se marque más el déficit estructural que se sufre durante 30 años" y por el que, ha asegurado, están en huelga.