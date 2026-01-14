Médicos y facultativos vascos esperan una respuesta del Ministerio y advierten de una huelga indefinida

Varias personas durante la manifestación de médicos del País Vasco, a 14 de enero de 2026, en Barakaldo - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y facultativos vascos han asegurado que aguardan una respuesta del Ministerio de Sanidad a la primera de las dos nuevas jornadas de huelga celebradas este miércoles en todo el país para "reclamar un estatuto marco propio" y han advertido asimismo de que la posibilidad de la huelga indefinida "está sobre la mesa".

Cientos de profesionales se han concentrado durante la mañana de este miércoles ante el hospital de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia), tras pancartas reivindicativas, para "conseguir una mesa de negociación y un estatuto marco propios".

Médicos y facultativos han hecho sonar silbatos y han coreado eslóganes como "Paciente escucha, esta es tu lucha", "Guardias localizadas, ni reguladas ni libradas", "Derechos laborales el resto de mortales", "Hora trabajada, hora cotizada" o "No es vocación, es explotación".

La delegada del Sindicato Médico de Euskadi y médica de urgencias del centro hospitalario Ana Santorcuato ha lamentado que, pese a las movilizaciones que se celebran en diferentes puntos del Estado, la ministra de Sanidad, Mónica García, "no se da por enterada" y pretende equiparar a médicos y facultativos "al resto de personas trabajadoras" pero "solo en aquellos aspectos que le interesan".

Santorcuato ha reiterado que las jornadas del personal médico son, sin embargo, el único colectivo cuyas jornadas laborales son maratonistas, con "horas de más infinitas" que no contabilizan para la jubilación, y "cuya formación para poder ejercer en el Sistema Nacional de Salud requiere un mínimo de 10 años".

Ha destacado la "responsabilidad" que asumen con lo pacientes, "no equiparable a la de otras categorías". "Somos el único colectivo al que se nos niega la categoría profesional que por derecho nos corresponde, el único colectivo que no ha recuperado en su totalidad las pagas extra recortadas, el único colectivo al que todavía en algunas comunidades no se le contabilizan todos sus años de formación para su carrera profesional", ha añadido.

Por ello, ha advertido de que seguirán movilizándose hasta que "se reconozca la importancia y singularidad" de la profesión, y por "un estatuto médico y facultativo propio".

HUELGA INDEFINIDA

La portavoz del Sindicato Médico de Euskadi ha afirmado que la posibilidad de convocar una huelga indefinida "está sobre la mesa" pero, de momento, aguardan al "impacto" de la convocatoria de este miércoles. "Una interlocución, una petición de sentarse, a hablar desde el Ministerio", ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que esperarán a la respuesta del Ministerio "ante esta movilización" y que, después, no descartan "tener en cuenta movilizaciones de carácter indefinido". Por el momento, ven al Ministerio que dirige Mónica García "congelado" mientras el "hartazgo" se ha instalado en el colectivo, que ha decidido "salir a la calle".

"Es verdad que después de la movilización de diciembre, que fueron cuatro días de huelga, vimos que hubo una convocatoria a reunirse, pero en ningún caso nos dio una respuesta de una puerta abierta a la negociación", ha lamentado.

Además, ha recordado que la mesa negociadora del ámbito en Madrid no incluye "ninguna de las reivindicaciones" de médicos y facultativos, y la representación de la parte profesional médica está "muy diluida".