Médicos vascos advierten de que "no pueden más" e irán a la huelga indefinida ante la falta de "voluntad" de Sanidad

1097828.1.260.149.20260619142310 Concentración de médicos ante el hospital de Basurto en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Médicos vascos se han concentrado este viernes ante el hospital de Basurto en Bilbao y el hospital Donostia de San Sebastián para reivindicar un Estatuto Marco propio y denunciar la falta de "voluntad para poner solución" al conflicto por parte del Ministerio de Sanidad. Los médicos han advertido de que "no pueden más" y, por ello, si no hay "avances", iniciarán tras el verano una huelga indefinida.

En el marco de la nueva semana de huelga convocada en este colectivo en todo el Estado, el Sindicato Médico ha llamado a sendas concentraciones ante el hospital Donostia y el hospital de Basurto, que se han desarrollado con el lema 'Por un estatuto médico y facultativo propio'.

Durante la protesta en Bilbao, el vicepresidente del Sindicato Médico de Euskadi (SME) y médico de Urgencias del Hospital Universitario Araba, Néstor Morchón Gil, ha lamentado que, pese a las cinco semanas de huelga que se llevado a cabo, los médicos continúan "sin respuesta" a sus reivindicaciones por parte del Ministerio de Sanidad.

Según ha explicado, el seguimiento de las convocatorias de huelga se mantiene estable desde el inicio de las movilizaciones y "la gente tiene las mismas ganas o más de seguir adelante con esto".

Morchón ha criticado que no hay "nadie en el Ministerio capaz de poner voluntad y de intentar arreglar este conflicto", por lo que, a su entender, "esto ya tiene que pasar a otro nivel", de manera que "el Gobierno tiene que intervenir".

El vicepresidente del Sindicato Médico de Euskadi ha asegurado que los médicos lo están "pasando mal, sobre todo, por los pacientes", que se están viendo afectados por los paros, pero no ven "otra manera de poder avanzar".

El colectivo demanda "volver a un estatuto propio médico y facultativo" como "única manera" de poder "avanzar en soluciones" frente a los problemas que tienen ahora para cubrir servicios. "No se puede mantener esto solo a nuestra costa. Tiene que haber avances, tiene que haber voluntad de poner solución a esto y de momento no la estamos viendo por parte del Ministerio", ha apuntado Morchón.

Tras insistir en la necesidad de "intervención del Gobierno", ha afirmado que, si "esto no se soluciona, después del verano se irá a una huelga indefinida con todas las consecuencias". "Porque ya no podemos más", ha advertido.

En este sentido, ha reivindicado que no es posible continuar con "consultas en Atención Primaria de 50 pacientes" porque no se les puede "atender con seguridad". Por ello, ha recordado, los médicos están reclamando que se aumenten las plantillas, que se sustituyan las ausencias, y que se ofrezcan "condiciones dignas para que la gente no se tenga que ir de este país o se tenga que ir a la sanidad privada". "Pero no se nos hace caso", ha lamentado.

NINGUNA SOLUCIÓN

En este sentido, ha denunciado que desde el Ministerio de Sanidad no se les ha presentado "ninguna solución viable". "Nos convocan y luego no tienen nada. Realmente creemos que nos convocan para dar una rueda de prensa luego y justificarse", ha criticado.

En todo caso, ha mostrado la disposición de los médicos a "ir las veces que haya que ir" cada vez que sean convocados porque tienen "una voluntad firme en solucionar esto, cuanto antes mejor".

Por lo que respecta a los contactos con el Gobierno Vasco, ha explicado que mantienen conversaciones como la reunión "de contacto" mantenida este pasado jueves, que concluyó sin "ninguna novedad". Según ha explicado, la intención es continuar con esos encuentros.