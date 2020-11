Mendia reivindica la igualdad como "esencia de la democracia", que no será "plena con mujeres agredidas y encadenadas"

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari segunda, consejera de Trabajo y Empleo y secretaria general del PSE-EE, Idoia mendia, ha reivindicado este miércoles la igualdad como "la esencia misma de la democracia", que no será "plena con mujeres agredidas y encadenadas", y ha asegurado que esta también es una "emergencia".

Con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, Mendia ha difundido un vídeo a través de las redes sociales, en el que afirma que "las mujeres amenazadas necesitan la complicidad activa de toda la sociedad para que no se sientan solas, para que sepan que hay una salida".

"Este es el reto al que nos enfrentamos en la carrera hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. Este es el reto de este 25 de noviembre. No podemos conformarnos con el camino recorrido y, mucho menos, en tiempos de pandemia, cuando salir a denunciar o encontrar una ocasión para escapar del maltrato resulta más difícil", añade.

La vicelehendakari y líder de los socialistas vascos subraya que, en estos tiempos, cuando existen "tantas incertidumbres", las mujeres y los hombres que creen en la igualdad deben "reivindicarla como la esencia misma de la democracia".

"Esta también es una emergencia. Trabajamos ya en la recuperación económica y social, pero tenemos que seguir construyendo esa democracia plena, que no será posible si hay mujeres agredidas y encadenadas. No les podemos pedir que sean valientes. Las mujeres no queremos ser valientes. Sólo queremos ser libres y vivir seguras", afirma.