Mendoza afirma que ofrece seguridad jurídica que el impuesto turístico "entre en vigor en todas partes al mismo tiempo"

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza - DFG

SAN SEBASTIÁN, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha afirmado que entiende la reivindicación del alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, para que el impuesto turístico se cobre este mismo verano, pero ha insistido en la importancia de que entre en vigor "en todas partes al mismo tiempo", porque "ofrece seguridad jurídica", y ha defendido la fecha del 1 de enero de 2027 establecida por las diputaciones forales.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno foral, ha recordado que existe "unanimidad" en todas las instituciones públicas respecto a la necesidad de un impuesto turístico. "La aportación que hace el turismo a nuestro país es muy importante, pero consideramos que se puede hacer una aportación más importante buscando la sostenibilidad del sistema y también en la convivencia con las personas que vivimos aquí", ha dicho.

Según ha explicado, una vez llegados a este acuerdo institucional, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado un proyecto de norma foral en la que se establece que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2027, "puesto que una vez aprobada la norma foral en Juntas Generales, los ayuntamientos tienen que aprobar cada uno de ellos sus propias ordenanzas".

En las citadas ordenanzas, que se llevarán a cabo con diferentes procesos en los distintos municipios del territorio, los consistorios tienen que determinar cuál va a ser la tarifa que va a tener cada uno de los hoteles que tienen en su propio municipio. "Como hay una horquilla entre 75 céntimos y 7,5 euros por noche, tienen que determinar cuál va a ser la tarifa que van a fijar", ha añadido.

Mendoza ha apuntado que fue Eudel quien pidió a las diputaciones que el impuesto turístico entrara en vigor a partir del 1 de enero porque "ofrece seguridad jurídica que el impuesto entre en vigor en todas partes al mismo tiempo".

"Si hay municipios que aprueban sus propias ordenanzas municipales antes del 1 de enero tendrán fijado de antemano cuál va a ser la tarifa, pero no entrará en vigor, no se va a poder cobrar antes del 1 de enero del 2027. Si hay ayuntamientos que no han aprobado sus ordenanzas antes del 1 de enero van a tener que cobrarlo en su tramo máximo, que es de 7,5 euros por noche y persona", ha precisado.

La máxima responsable foral ha recordado, además, que el proyecto de norma foral pasa en esta parte del proceso a las Juntas Generales de Gipuzkoa y ha indicado que "si los grupos junteros quieren hacer alguna aportación, por supuesto estaremos dispuestas a negociarlo".

"Pero quiero poner en valor también que esto ha exigido tiempo, ha exigido también dedicación. Queremos aportar seguridad jurídica al respecto y esta es la manera que hemos encontrado para ello", ha insistido.

UBER

Por otro lado, preguntada sobre el servicio de Uber, que cumple dos meses en Gipuzkoa, Eider Mendoza ha recordado que el servicio público que se ofrecía hasta ese momento "era insuficiente". Desde entonces ha entrado un nuevo operador VTC y "esto ha puesto encima de la mesa muchísimas dudas jurídicas", ha subrayado.

"De hecho, las diferentes instituciones hacemos incluso lecturas diferentes sobre la aplicación, sobre quién abre expediente, quién sanciona", ha señalado la diputada general, quien ha avanzado que han acordado realizar un "trabajo interno" entre todas para "aclarar cuál es la situación".

De este modo, ha detallado que se está haciendo "un trabajo técnico muy importante" porque "jurídicamente es un tema muy complejo". "Queremos aportar confianza y una vez que tengamos clara cuál es la situación que se ha generado tras la irrupción del VTC en el territorio, lo comunicaremos", ha afirmado.