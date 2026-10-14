Mendoza confía en "la voluntad negociadora de los grupos" para lograr "un socio" para aprobar las medidas fiscales

Archivo - La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza . - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha confiado en "la voluntad negociadora de los grupos políticos" en las Juntas Generales para poder lograr "un socio" que permita aprobar las medidas fiscales para 2026, pese a ser "año electoral". Tras recordar acuerdos anteriores con Podemos y PP, ha afirmado que EH Bildu, "el único partido político que ha quedado fuera de todos los acuerdos importantes", "tiene también la oportunidad ahora de demostrar que tiene esa voluntad de colaborar por el bien del territorio".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mendoza ha asegurado que se está "empeñando" para que, pese a que "en año electoral es muy difícil llegar a acuerdos", se pueda lograr un consenso para aprobar la nueva norma de medidas fiscales que "ahonda" en los retos identificados en la revisión tributaria del pasado año.

"Nos estamos desgañitando y haciendo muchos esfuerzos para ir en contra de esa lógica política", ha señalado la diputada jeltzale, que ha recordado que, pese a la "enorme dificultad" que se planteaba al inicio de la legislatura al gobernar en minoría el Ejecutivo foral, se ha conseguido "aprobar dos presupuestos, una reforma fiscal y acuerdos muy importantes en el territorio".

Mendoza, que ha dicho ser "optimista", ha confiado en que "los grupos políticos también son conscientes de los enormes retos" que se afrontar y ante los que hay que "colaborar" e "ir de la mano". "Estoy convencida de que los grupos políticos de la oposición son conscientes también de esta situación y que vamos a abordar este fin de legislatura también de la mano como hasta ahora", ha planteado.

Así, ha confiado en "la voluntad de negociadora de los grupos políticos" y en que, por tanto, se encontrará "un socio". La diputada general ha recordado que hasta ahora se han logrado acuerdos con Podemos y con el Partido Popular y "el único partido político que ha quedado fuera de todos los acuerdos importantes ha sido EH Bildu", aunque "tiene también la oportunidad ahora de demostrar que tiene esa voluntad de colaborar por el bien del territorio".

LA HUELGA

Asimismo, ha destacado que, pese al "nivel de incertidumbre muy alto", la economía "en macro" en Gipuzkoa "sigue siendo positiva" con "años de récord", aunque "hay sectores y hay familias que lo están pasando mal".

En esta línea, ha valorado que "las empresas están en general capitalizadas, tienen pulmón para seguir adelante", si bien ha apostado por "estar muy alerta" y "acompañar a la industria que está pasando un mal momento" como es el caso de la Automoción y a las familias.

La diputada general de Gipuzkoa ha expresado su respeto a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, pero ha apuntado que, en el actual contexto, es preciso "superar el momento de enfrentamientos los unos contra los otros", para "ir de la mano y hacer frente a esta situación colaborando conjuntamente".

Mendoza entiende "perfectamente" la preocupación por el problema "muy importante" de acceso a la vivienda, causado por "muchas razones", entre ellas los salarios "muy bajos" de los jóvenes o la "muy poca vivienda disponible".

Ante este problema, ha añadido, "cada institución tiene que hacer lo propio" y, en este sentido, ha destacado que la Diputación en el último año fiscal ha destinado 206 millones de euros para "hacer más fácil" el acceso a la vivienda tanto en compra como en alquiler y, además, impulsa la construcción de viviendas en pequeños municipios.

Respecto a la posibilidad de que la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre afecte a la decisión sobre la conexión del TAV entre Euskadi y Navarra, ha lamentado que el proyecto acumula "muchísimos años de retraso" con gobiernos "tanto de un color político como de otro", lo que "está penalizando la vertebración del país, la descarbonización y la competitividad".

Tras asegurar que es "es difícil de entender que un gobierno del Estado no haya apostado por el tren de alta velocidad" en Euskadi, ha advertido de que se pretende "despistar" hablando de un "posible enfrentamiento entre territorios" en relación a las dos opciones de trazado (por Gipuzkoa o por Álava). A su entender, el "acento" se debe poner en "la deuda histórica" que tienen con Euskadi y en "cómo está penalizando".

Por otro lado, ha admitido que le "preocupa" que, tras los comicios de noviembre, haya un gobierno del PP y Vox. Mendoza, a quien le "preocupan muchísimo" las imágenes en la Puerta del Sol esta semana, ha advertido de que "el fascismo y todo esto probablemente campa a sus anchas porque no se ha hecho un ejercicio de memoria tampoco en el que se haya deslegitimado el fascismo, el uso de la violencia".

"Yo creo que ahí todavía tenemos mucho trabajo que recorrer", ha apelado. Así, ha apostado por "hacer un ejercicio de deslegitimación de la violencia para recordar qué es lo que ha pasado en este país y para que no vuelva a suceder". "Porque ese riesgo existe si hacemos un ejercicio de desmemoria. Por lo cual tenemos mucho trabajo que hacer de pedagogía", ha insistido.

Por otro lado, ha señalado la necesidad de seguir "defendiendo los intereses de nuestro país" porque el Estatuto de Gernika se aprobó hace 47 años "y todavía ni siquiera se ha cumplido, gobernando unos y gobernando otros". "La deuda que tienen con nuestro país es muy importante, una palabra dada que no se ha cumplido. Todavía tenemos que seguir arrancando transferencias en momentos de debilidad del gobierno del estado sea de un color o sea de otro y es lamentable", ha manifestado.

EL PROCESO INTERNO

En otro orden de cosas, ha dicho haber recibido la propuesta por parte de la Ejecutiva del PNV en Gipuzkoa para ser candidata a la reelección como diputada general en las forales del próximo año "con ilusión y también como orgullo". No obstante, ha añadido que es "absolutamente respetuosa" con el proceso interno que ahora se inicia y, por tanto, "con la opinión que vayan a dar afiliados y afiliadas del territorio".

Mendoza ha eludido pronunciarse sobre la propuesta de la Ejecutiva del PNV de Bizkaia de Ibone Bengoetxea para encabezar la lista de las forales en este territorio, en lugar de la actual diputada general, Elixabete Etxanobe. Así, ha reiterado que debe ser "respetuosa con los procesos internos del partido".

"Debemos ser escrupulosas con eso y yo ahí lo dejaría", ha señalado, apuntando que es a los jeltzales de Bizkaia a "quien les compete tomar una decisión al respecto".

Preguntada por el hecho de que no haya habido comunicación al respecto entre los presidentes del Bizkai Buru Batzar y del Euskadi Buru Batzar para adoptar esta decisión, ha señalado que "muchas veces lo que suele trascender o lo que suele salir en los medios de comunicación no suele ser fiel a lo que suele pasar dentro". En cualquier caso, ha defendido que "el foco está dentro del partido y es ahí donde se debe tomar una decisión".