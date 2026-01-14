El menor detenido en Álava por terrorismo había sufrido una "profunda radicalización" tras consumir contenido de DAESH

Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VITORIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El menor de edad detenido este pasado lunes en Agurain-Salvatierra (Álava) por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista había sufrido una "profunda radicalización" tras llevar a cabo un autoadoctrinamiento a través del consumo de material audiovisual proporcionado por la organización DAESH, y se presentaba como un 'mujahideen' (combatiente).

El arrestado está acusado de un delito de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. Durante su detención, el menor había protagonizado un presunto altercado con la Policía, tras el que le fueron intervenidos armas blancas, pasamontañas y un arma corta simulada, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación dio comienzo el pasado mes de noviembre, cuando los expertos contra el terrorismo yihadista detectaron a una persona afín a los postulados de la organización DAESH. La detención se produjo el pasado lunes, cuando el menor presuntamente protagonizó un altercado donde los agentes le intervinieron armas blancas, pasamontañas y un arma corta simulada.

El martes, agentes de la Policía Nacional y de la Ertzaintza registraron la vivienda del detenido donde intervinieron más objetos relacionados con la investigación, que se encuentra bajo la dirección de la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.