Menos nubes, lluvia por la mañana y ascenso de las temperaturas máximas, este viernes en Euskadi

Archivo - Nubes sobre Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi menor nubosidad, especialmente al final del día, cuando se abrirán amplios claros.

Durante la primera mitad del día aún predominarán las nubes bajas, que dejarán algo de lluvia débil en la mitad norte. El viento soplará variable, aunque aún predominará la componente norte durante las horas diurnas.

Las temperaturas máximas subirán de manera moderada, hasta los 13 grados en la costa y los 11 grados en el interior, mientas que las mínimas serán todavía frías, rondarán los 6 grados en el interior y los 9 grados en la costa, y no se descarta alguna helada en puntos de la mitad sur.